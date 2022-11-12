Vanspor, Kırşehir'i konuk ediyor

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'a 4-2 mağlup olan Van temsilcisi, ligin on dördüncü haftasında sahasında yarın saat 13.00'te konuk edeceği Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü mağlup etmek istiyor.

Yarın saat 13.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Van temsilcisi, zorlu maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Ligde oynadığı 13 maçta, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, yarın sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 20'ye yükseltmek istiyor. Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Kırşehir Futbol Spor Kulübü maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda tamamlayan Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ümit Bozkurt'un öğrencileri, yarın sahasında konuk edeceği Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşısında çıkış arayacak. Van temsilcisi, yarın oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta deplasmanda karşılaşacağı Serik Belediyespor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 13.00'te oynanacak olan mücadeleyi; Onur Bingöl, Hüseyin Can, Mehmet Dura ve Hakan Ergin hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 30 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, 29 puanla ikinci sırada yer alan İskenderunspor'a konuk olurken, 28 puanla üçüncü sırada yer alan Bucaspor 1928 ise, 23 puanla beşinci sırada bulunan 1461 Trabzon FK deplasmanına gidecek. 26 puanla dördüncü sırada yer alan Karacabey Belediyespor sahasında GMG Kastamonuspor'u konuk ederken, 23 puanla altıncı sırada bulunan Serik Belediyespor ise Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Demirspor, Diyarbekirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşırken, Kırklarelispor ise Etimesgut Belediyespor'u misafir edecek. Fethiyespor, sahasında Uşakspor'u konuk ederken, Sarıyer ise Adıyaman Futbol Kulübü deplasmanına gidecek. Gruptaki son maçta Pazarspor sahasında Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek.

Van Bölge Gazetesi