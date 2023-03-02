Vanspor, Kırklarelispor’u puansız göndermek istiyor

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerinden ardından, ara verilen maçlar, bu hafta yeniden oynanmaya başlayacak. Son olarak ligin 23. Haftasında sahasında konuk ettiği Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup eden Vanspor, ligin 25. Haftasında 30 puanla onuncu sırada yer alan Kırklarelispor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Pazar günü saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu maçı kazanarak, istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı son 10 lig maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 26 puan topladı. İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı Pazarspor, Fethiyespor, Adıyaman FK karşısında da sürdüren, zorlu 1461 Trabzon FK deplasmanından da 1 puan çıkaran Vanspor, istikrarlı gidişatını sürdürüyor.

Ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Kırmızı- Siyahlılar, Pazar günü saat 14.00'te sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 46'ya yükseltmek ve liderle arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Van temsilcisi, Pazar günü oynayacağı zorlu maçı kazanarak, son haftalardaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele Pazar günü saat 14.00'te Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR OYNANACAK

Vanspor'un grubunda 51 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, evinde on yedinci sıradaki Uşakspor'u konuk ederken, 45 puanla ikinci sırada bulunan Bucaspor 1927 ise, deplasmanda Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Grupta 43 puan +13 averajla üçüncü sırada yer alan İskenderunspor, Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelirken, 43 puan +13 averajla beşinci sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise, Karacabey Belediyespor deplasmanına gidecek.

Ankara Demirspor, evinde Balıkesirspor'u misafir ederken, Serik Belediyespor ise sahasında Sarıyer ile kozlarını paylaşacak. Etimesgut Belediyespor sahasında Fethiyespor ile karşı karşıya gelirken, GMG Kastamonuspor ise son sıradaki Pazarspor konuk edecek. Grupta yer alan Adıyaman FK ve Diyarbekirspor ise depremden dolayı ligden çekilmişti.

Van Bölge Gazetesi