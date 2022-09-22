Vanspor, Kırklarelispor'a bileniyor

Ligin beşinci haftasında sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 3-1 mağlup eden ve moral bulan Vanspor, Pazar günü deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 5 maçta, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Van temsilcisi, Pazar günü deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 11'e yükseltmek istiyor.

Kırklarelispor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta konuk olacağı lider İskenderunspor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda, Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Kırklarelispor maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Vanspor, Pazar günü zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.

Ligin ilk haftasında evinde Pazarspor'u 1-0 mağlup eden, ikinci hafta maçında ise, Fethiyespor'a 1-0 mağlup olan Vanspor, ligin üçüncü haftasında evinde 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı- Siyahlı takım, dördüncü hafta maçında konuk olduğu maçta Adıyaman FK ile 1-1 berabere kalırken, beşinci hafta maçında sahasında Zonguldak Kömürspor'u 3-1 mağlup ederek moral bulmuştu. Van temsilcisi, Pazar günü saat 16.00'da Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 15 puanla liderlik koltuğunda bulunan İskenderunspor, Zonguldak Kömürspor deplasmanına giderken, 11 puanla ikinci sırada yer alan Karacabey Belediyespor ise, 1461 Trabzon FK deplasmanına gidecek.

Serik Belediyespor, Sarıyer deplasmanına giderken, Kocaelispor ise Uşakspor deplasmanında puan veya puanlar arayacak. Bucaspor 1928 sahasında Kırşehir Belediyespor'u misafir ederken, Etimesgut Belediyespor ise, Fethiyespor deplasmanına gidecek. Ankara Demirspor, deplasmanda Balıkesispor'a konuk olurken, GMG Kastamonuspor ise, son sıradaki Pazarspor'un konuğu olacak. Gruptaki son maçta ise, Diyarbekirspor, Adıyaman Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Van Bölge Gazetesi