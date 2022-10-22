Vanspor, Kastamonuspor'a konuk oluyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve 11 puanla grupta on üçüncü sırada yer alan Vanspor, yarın saat 14.00'te deplasmanda ligin güçlü takımlarından GMG Kastamonuspor'a konuk olacak. Van temsilcisi, Kastamonu temsilcisi karşısında galip gelerek, son haftalardaki kayıplara son vermek istiyor.

VAN'DA SPOR 22.10.2022, 08:39
Vanspor, Kastamonuspor'a konuk oluyor

Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalan, hafta içerisinde ise Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda 23 Elazığ FK'ya 3-2 mağlup olarak kupaya veda eden Vanspor, yarın deplasmanda oynayacağı GMG Kastamonuspor maçını kazanmak istiyor.

Ligde oynadığı 10 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Van temsilcisi, Pazar günü saat 14.00'te deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 14'e yükseltmek istiyor. Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda tamamlayan Van temsilcisi, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Yeni teknik direktör Ümit Bozkurt yönetiminde çıktığı Karacabey Belediyespor, Etimesgut Belediyespor ve 23 Elazığ FK maçlarında galibiyetle tanışamayan Vanspor, deplasmanda konuk olacağı GMG Kastamonuspor'u mağlup ederek, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Van temsilcisi Pazar günü oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta sahasında karşılaşacağı Ankara Demirspor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Zorlu mücadele yarın günü saat 14.00'ta Gazi Stadyumu'nda  oynanacak.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 22 puanla liderlik koltuğunda Karacabey Belediyespor, sahasında on sekizinci sıradaki Diyarbekirspor'u konuk ederken, aynı puanla ikinci sırada yer alan İskenderunspor ise, deplasmanda onuncu sıradaki Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 21 puanla üçüncü sırada yer alan Kocaelispor sahasında on beşinci sırada Adıyaman FK'yı konuk ederken, 19 puanla dördüncü sırada yer alan Bucaspor ise sahasında on yedinci sıradaki Balıkesirspor ile kozlarını paylaşacak. 19 puanla beşinci sırada yer alan Serik Belediyespor sahasında Fethiyespor'u ağırlarken, 1461 Trabzon FK ise Kırşehir Futbol Spor Kulübü deplasmanına gidecek. Ankara Demirspor sahasında Zonguldak Kömürspor'u konuk ederken, Kırklarelispor, Uşakspor deplasmanına gidecek. Gruptaki son maçta ise, Sarıyer sahasında son sıradaki Pazarspor ile karşı karşıya gelecek.

Van Bölge Gazetesi

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