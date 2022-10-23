Vanspor, Kastamonu'yu tek golle devirdi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Kastamonuspor'u tek golle geçti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Kastamonuspor'u tek golle geçti.
Gazi Stadı'nda saat 14:00'da başlayan mücadele Vanspor FK'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın 22. Dakikasında Uğur Can'ın attığı golle 3 puanın sahibi olan Vanspor FK, ligdeki puanını 14'e yükseltti.
Ligde 10. Sırada bulunan temcilsimiz Vanspor FK, önümüzdeki hafta evinde Ankara Demir'i konuk edecek.
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