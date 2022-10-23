Vanspor, Kastamonu'yu tek golle devirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Kastamonuspor'u tek golle geçti.

VAN'DA SPOR 23.10.2022, 16:28
Vanspor, Kastamonu'yu tek golle devirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Kastamonuspor'u tek golle geçti.

Gazi Stadı'nda saat 14:00'da başlayan mücadele Vanspor FK'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 22. Dakikasında Uğur Can'ın attığı golle 3 puanın sahibi olan Vanspor FK, ligdeki puanını 14'e yükseltti.

Ligde 10. Sırada bulunan temcilsimiz Vanspor FK, önümüzdeki hafta evinde Ankara Demir'i konuk edecek.

#vanspor
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