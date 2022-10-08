Vanspor, Karacabey'e konuk oluyor

Çarşamba günü sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kalan ve önemli 2 puanı sahada bırakan Kırmızı-Siyahlı takım, yarın deplasmanda oynayacağı Karacabey Belediyespor maçını, kazanmak istiyor. Ligde oynadığı 8 maçta, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Van temsilcisi, yarın saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 13'e yükseltmek istiyor.

Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda tamamlayan Van temsilcisi, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz hafta teknik direktör Zeki Yılmaz ile yollarını ayıran Vanspor, Çarşamba günü ise, Ümit Bozkurt'la anlaşmıştı.

Teknik direktör değişikliğiyle kan değişimine giden Van temsilcisi, rakibini mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Van temsilcisi yarın oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta sahasında konuk edeceği Etimesgut Belediyespor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Zorlu mücadele yarın saat 19.00'da Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Mehmet Çağatay Lakot, Kürşathan Akın, Ersin Erbay ve Berkay Erdemir hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 21 puanla liderlik koltuğunda bulunan İskenderunspor, deplasmanda Diyarbekirspor'a konuk olurken, 18 puanla ikinci sırada yer alan Kocaelispor ise, sahasında Fethiyespor'u konuk edecek. 16 puanla üçüncü sırada yer alan Bucaspor 1928 sahasında Kırklarelispor'u misafir ederken, aynı puanla dördüncü sırada yer alan Karacabey ise, Vanspor'u konuk edecek.

Bir diğer 16 puanlı Ankara Demirspor, sahasında 1461 Trabzon FK'yı konuk ederken, Zonguldak Kömürspor ise Etimesgut Belediyespor deplasmanına gidecek. Serik Belediyespor sahasında Balıkesirspor'u konuk ederken, GMG Kastamonuspor ise sahasında Adıyaman FK'yı ağırlayacak. Kırşehir Belediyespor sahasında son sıradaki Pazarspor'u ağırlarken, Sarıyer ise sahasında Uşakspor'la kozlarını paylaşacak.

Vanbölgegazetesi