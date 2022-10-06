Vanspor kalecisi Haydar yine haftanın onbirinde…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin yedinci haftasında deplasmanda karşılaştığı maçta lider İskenderunspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Her sezon olduğu gibi bu sezon da sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta lider İskenderunspor karşısında üstün bir performans ortaya koyan ve üst üste kritik kurtarışlar yapan Haydar Yılmaz yer aldı. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan kaleci Haydar Yılmaz, Kırklarelispor'dan Canberk Özdemir, Kastamonuspor'dan Faruk Öcal, 1461 Trabzon FK'dan Mert Özmen, Karacabey Belediyespor'dan Arda Yılmaztürk, Kocaelispor'dan Tayfun Aydoğan, Zonguldak Kömürspor'dan Eyüp Akçan, Embiya Yıldız, İskenderunspor'dan İrfan Başaran, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nden Doğacan Diker ve Bucaspor'dan Berke Bıyık haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Vanbölgegazetesi