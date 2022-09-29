Vanspor kalecisi Haydar haftanın onbirinde…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin altıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı ve 1-0 öne geçtiği maçta Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Her sezon olduğu gibi bu sezon da sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta Kırklarelispor karşısında üstün bir performans ortaya koyan ve son dakikalarda üst üste yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapatan Haydar Yılmaz yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan kaleci Haydar Yılmaz, Zonguldak Kömürspor'dan Emre Kara, Talha Nergiz, Karacabey Belediyespor'dan, Ulaş Zengin, Serik Belediyespor'dan Fırat Arıkan, Fethiyespor'dan Selçuk Hakalmaz, Selim Kayacı, Adıyaman FK'dan Göktan Işılak, Kocaelispor'dan İlyas Kubilay Yavuz, Bucaspor'dan Erhan Çelenk ve Ankara Demirspor'dan Mücahit Can Akçay haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Vanbölgegazetesi