Vanspor kalecisi Haydar haftanın onbirinde…
Her hafta sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Bu hafta Vanspor'da, başarılı bir performans ortay koyan ve Kırklarelispor karşısında önemli kurtarışlara imza atan kaleci Haydar Yılmaz, ilk onbirde yer almayı başardı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin altıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı ve 1-0 öne geçtiği maçta Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Her sezon olduğu gibi bu sezon da sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi.
Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta Kırklarelispor karşısında üstün bir performans ortaya koyan ve son dakikalarda üst üste yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapatan Haydar Yılmaz yer aldı.
Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan kaleci Haydar Yılmaz, Zonguldak Kömürspor'dan Emre Kara, Talha Nergiz, Karacabey Belediyespor'dan, Ulaş Zengin, Serik Belediyespor'dan Fırat Arıkan, Fethiyespor'dan Selçuk Hakalmaz, Selim Kayacı, Adıyaman FK'dan Göktan Işılak, Kocaelispor'dan İlyas Kubilay Yavuz, Bucaspor'dan Erhan Çelenk ve Ankara Demirspor'dan Mücahit Can Akçay haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.
Vanbölgegazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1