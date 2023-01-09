Vanspor, kaleci Barış'ı kadrosuna kattı

Vanspor, ikinci devre transfer çalışmaları kapsamında daha önce görüşme gerçekleştirdiği Barış Türkmen'i kadrosunu kattı. Daha önce Altınordu forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Oymak ve Amed Spor Kulübü'nden Tayyip Kanarya'yı kadrosuna katan Van temsilcisi, son olarak Tarsus İdman Yurdu'nun kalesini koruyan Barış Türkmen ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ligin ikinci devresine Antalya'da yaptığı kampla sıkı bir şekilde hazırlanan Vanspor, bir yandan da eksik bölgelerine takviyeler yapmaya devam ediyor. Van temsilcisi bu kapsamda, Altınordu forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Oymak ve Amed Spor Kulübü'nde top koşturan santrafor oyuncusu Tayyib Kanarya'nın ardından, Tarsus İdman Yurdu'ndan kaleci Barış Türkmen'e imzayı attırdı.

Ligin ikinci devresi öncesi Batuhan Karadeniz, Yaser Hacımustafaoğlu ve Muhsin Yıldırım ile yollarını ayıran, Furkan İnce'yi ise Edirnespor'a kiralayan Van temsilcisi, eksik mevkilerine transfer yapmak için birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor. Dış transferde Emre Oymak, Tayyip Kanarya ve Barış Türkmen'i kadrosuna katan Vanspor, altyapı U19 takımından Servet Aslan ve Baran Durak'la da devre arası kampında profesyonel sözleşme imzaladı.

BARIŞ TÜRKMEN KİMDİR?

1993 yılında İzmir'de dünyaya gelen Barış Türkmen, futbola Aliağa Futbol Kulübü alt yapısında başladı. Daha sonra Bucaspor altyapısına geçiş yapan Barış Türkmen, bir sezon sonra Yeni Bornovaspor'un yolunu tuttu.

Burada da bir sezon kaleyi koruyan Barış, akabinde Altınordu'ya imza attı. Balçova Yaşam'a kiralanan Barış Türkmen, burada bir sezon top koşturduktan sonra kulübüne geri dönüş yaptı. Bir sezon sonra Çine Madranpor'a kiralanan Barış Türkmen, daha sonra Anamur Belediyespor forması giydi. 2022-2023 futbol sezonun ilk devresinde Tarsus İdman Yurdu forması giyen Barış Türkmen, bundan sonra Vanspor forması altında mücadele edecek. İlk devrede Tarsus İdman Yurdu formasıyla 4 maça çıkan Barış, bu maçlarda 7 gol yerken, 360 dakika sahada kaldı.

Kariyerinde 119 resmi maça çıkan Barış Türkmen, kalesinde 151 gol görürken, 36 maçta ise kalesini gole kapattı. 10 bin 460 dakika sahada kalan Barış Türkmen, bu süreçte 16 sarı kart gördü.

YASER SAPANCASPOR'LA, MUHSİN MUŞSPOR'LA ANLAŞTI

Öte yandan Vanspor'un devre arasında yollarını ayırdığı golcü futbolcu Yaser Hacımustafaoğlu Sapancaspor ile anlaşırken, orta saha oyuncusu Muhsin Yıldırım ise Muşspor'la anlaştı.

Van Bölge Gazetesi