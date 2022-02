Vanspor- Kahramanmaraşspor maçının detayları…

Rakiplerin birbiriyle mücadele ettiği haftada Maraş'ı konuk eden Van temsilcisi, zorlu mücadeleyi kazanarak, hanesine 3 puan daha yazdırmayı başardı. Kahramanmaraşspor karşısında pozisyon üretmekte zorlanan Van temsilcisi, zaman zaman kalesinde ise tehlikeli pozisyonlar gördü.

İkinci yarıya kötü bir başlangıç yapan ve üst üste kalesinde pozisyonlar veren Vanspor, rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı. 60. dakikada gelişen Vanspor kontra atağında ceza alanı içinde topla buluşan Miraç, sert vurdu.

Kaleci Yasin topu çeldi. Dönen topu ağlarla buluşturan Kubilay takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta 1-0 öne geçtikten sonra geriye çekilen Van temsilcisi, üst üste kalesinde pozisyonlar verdi. Kırmızı- Siyahlılar nefes kesen mücadelede rakibini 1-0 mağlup ederek, 48'e çıkardı. Önceki haftalara göre daha sıcak ve güzel bir günde oynanan maçı, protokolde; Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Kulüp Başkanı Mehmet Avcı, Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, TFF Bölge Müdürü Cengiz Polater, kulüp yöneticileri izlerken, taraftarlar da tribünlerde yoğun destek verdi.

Vanspor, Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Onur Tekin, Barış Gök, Barış Sağır, Oktay Aydin, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Kubilay Akyüz, Ali Aydemir, Mehmet Özdıraz ve Emrah Tacir onbiri ile çıktı. Kahramanmaraşspor ise, Sinan Yücer teknik sorumluluğunda sahaya; Yasin Davuş, Hebat Alan, Emre Özkan, Deniz Yılmaz, Ömer Faruk Gümüş, Mehmet Güven, Halil İbrahim Esen, Okan Saraçoğlu, Özcan Atalay, Yakup Ramazan Zorlu ve Can Erdem onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Muhammed Yıldızı ve Murat Ercan hakem dörtlüsü yönetti. Maça Kahramanmaraşspor başladı. 6. dakikada ilk ciddi atak ev sahibi Vanspor'dan geldi. Soldan gelişen atakta Barış Gök ceza sahası içine girdi, pasını ceza alanı dışındaki Oktay'a çıkardı.

Oktay sert vurdu, top auta gitti. 10. dakikada Vanspor gole yaklaştı. Ali Aydemir kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Yasin topu kornere yolladı. 15. dakikada konuk takımdan Özcan ceza sahası içinde vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti. 19. dakikada Kahramanmaraşspor atağında Özcan ceza sahası içine girdi, pasını verdi, Yakup penaltı noktasından istediği gibi vuramadı ve çok önemli bir ataktan yararlanamadı.

24. dakikada Kahramanmaraşspor'dan Hebat, sarı kart gördü. Bu dakikalarda iki takım da vasatın üstüne çıkamadı. 39. dakikada konuk takımdan, (daha önce Vanspor forması giyen) Emre Özkan sarı kart gördü. 43. dakikada konuk takımdan Özcan, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, ama top kaleci Onur'da kaldı. Hakem, ilk yarının bitimi için, 3 dakika uzatma gösterdi.

Üçüncü uzatma dakikasında Vanspor net bir gol kaçırdı. Emrah'ın ortasında İsmet kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, ama kaleci gole izin vermedi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım da soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. Vanspor, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Oktay yerini, Ogün'e bırakırken, Ali Aydemir'in yerine ise Hamza oyuna dahil oldu.

51. dakikada sağdan gelişen konuk takım atağında Ömer ortaladı, penaltı noktasından Can topla buluşamadan kaleci Onur, topa hakim oldu. 55. dakikada Vanspor atağında Kubilay ceza sahası dışından plase bir vuruş denedi, top az farkla dışarı gitti. 60. dakikada Vanspor golü buldu. Gelişen atakta Miraç sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci topu çeldi.

Dönen topu takip eden Kubilay topu ağlara yolladı:1-0 64. dakikada Kahramanmaraşspor'dan Okan yerini Ebubekir'e bıraktı. Aynı dakikada Vanspor'dan Emrah Tacir'in yerine Uğur Can oyuna dahil olurken, Mehmet Özdıraz yerini Furkan Polat'a bıraktı. 70. dakikada konuk takımın kazandığı serbest vuruşu Emre kullandı, savunmaya çarpan top kornere gitti.

73. dakikada Kahramanmaraşspor atağında Ömer sağ çaprazdan vurdu, top üstten auta gitti. 79. dakikada konuk takımdan Mehmet çıktı, Emre Bayram oyuna dahil oldu. 80. dakikada Vanspor takımında, Kubilay yerini Oktay Gürdal'a bıraktı. 83. dakikada ev sahibi takımdan Furkan sarı kart gördü. 87. dakikada konuk takımdan Emre yerini Mustafa Sol'a bıraktı. 88. dakikada konuk takımdan Can, sarı kart gördü. 90. dakikada konuk takımdan Yakup sarı kart gördü. Hakem maçın bitimi için 4 dakika uzatma gösterdi. Maçta başka pozisyon olmadı ve Vanspor attığı tek gol ile Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 48'e çıkardı. Taraftarlar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

LİDER TRABZON'DAN 3 PUANLA DÖNDÜ

Lider Sakaryaspor deplasmanda karşılaştığı ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 58'e çıkarırken, 1461 Trabzon ise 55 puanda kaldı.

Üçüncü sıradaki Bodrumspor sahasında konuk ettiği dördüncü sıradaki Sivas Belediyespor'u 1-0'la geçerek puanını 50'ye yükseltirken, Sivas temsilcisi ise 48 puan +25 averajla dördüncü sıradaki yerine kaldı. Vanspor, sahasında Kahramanmaraşspor'u 1-0'la geçerek puanını 48'e çıkararak +6 averajla beşinci sıradaki yerinde kalırken, deplasmanda Çorum FK'yı 1-0'la geçen Bayburt Özel İdarespor ise 46 puanla altıncı sıraya yükseldi. Somaspor sahasına Serik'i 2-1'le geçerek 45 puanla yedinci sıraya yükselirken, deplasmanda Adıyaman FK'yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Afjet Afyonspor ise 44 puanla sekizinci sıraya yükseldi.

Çorum FK, Bayburt mağlubiyetiyle 43 puanla dokuzuncu sıraya gerilerken, sahasında Ergen'yi 1-0'la geçen ve puanını 37'e çıkaran İnegölspor ise onuncu sıraya yükseldi. Sahasında Turgutluspor ile 1-1 berabere kalan Ankaraspor 36 puanla on birinci sıraya gerilerken, deplasmanda Sarıyer ile 2-2 berabere kalan Etimesgut ise 33 puanla on ikinci sıradaki yerini korudu.

Serik Belediyespor 30 puanla on üçüncü sıradaki yerinde kalırken, Niğde Anadolu FK'yı 2-1 mağlup olan Diyarbekirspor ise 28 puanla on dördüncü sıradaki yerinde kaldı. Adıyaman FK 28 puan -14 averajla on beşinci sırada yer alırken, Sarıyer ise 27 puanla on altıncı sırada yer aldı. Turgutluspor 25 puanla on yedinci sıradaki yerini korurken, Ergene Velimeşe ise 18 puanla on sekizinci sırada yer aldı. 13 puanla Kahramanmaraşspor on dokuzuncu sırada yer alırken, 11 puanlı Niğde Anadolu FK ise son sırada yer alıyor.

Bölgegazetesi