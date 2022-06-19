Vanspor Kadın Futbol Takımı'na 3 Yeni Transfer

Mehmet Avcı ile yola devam diyen Vanspor Futbol Kulübü, Kadın Futbol Kulübü için 3 yeni transfer gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezonun en golcü isimlerinden olan Aycan Arda'yı renklerine bağlayan Vanspor, orta saha oyuncusu Nergis Acar ve sağ bek oyuncusu Narin Keve ile de anlaştı.