Vanspor İstanbul'da hayal kırıklığına uğradı!

Vanspor'un ilkini Van'da, 2.'sini Ankara'da ve 3.'sünü İstanbul'da yaptığı 'Destek ve Dayanışma Gecesi' sönük geçti.

VAN'DA SPOR 05.11.2022, 00:08 05.11.2022, 00:45
Vanspor İstanbul'da hayal kırıklığına uğradı!

Bitexen Vanspor Futbol Kulübü'nün ilkini Van'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yaptığı destek gecesinin 3.'sü İstanbul'da yapıldı. Avcılar'daki bir otelde yapılan destek gecesine katılım yok denecek kadar azdı.

Vanspor FK yönetiminin büyük bir heyecan ve emek ile yaptığı İstanbul'daki destek gecesi hüsranla sonuçlandı.

Van Dernekler Fedarasyonu, Van Vakfı, VİŞAD gibi STK'larında katıldığı gecede Vanspor'a sadece '78 Bin TL' para toplandı.

ŞOV VAR, PARA YOK!

Geceye katılan taraftarlar, Van Dernekler Fedarasyonu Başkanı Fatih Yağız, Van Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar ve VİŞAD Genel Başkanı Fetullah Kardaş'ın yaptıkları olumsuz konuşmalar sonrası herhangi bir destekte bulunmamalarına tepki gösterdi. Taraftarların 'şov var, para yok' diye tepki gösterdiği destek gecesi sönük geçti.

KOSKOCA İSTANBUL BİR KAYATÜRK ETMEDİ!

Yaklaşık 400 bin Vanlının yaşadığı ve en büyük iş adamlarının bulunduğu kent olan İstanbul'daki yardım gecesinde toplanan bağış, Ankara'daki yardım gecesinde Burhan Kayatürk'ün yaptığı 500 Bin TL'lik bağışın 6'da 1'i bile etmedi. İstanbul'daki dayanışma gecesinde toplanan para, yemekli organizasyonun ödemesine bile yetmedi.

VAN'IN ADIYLA PARA KAZANANLAR 'ÇOK GİDERİMİZ VAR' DEDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan Van Tanıtım Günleri'ndeki yöresel ürünler alanında Van'ın ismini ayaklar altına düşüren Van Dernekler Fedarasyonu'nun Başkanı Fatih Yağız, Vanspor'un düzenlediği dayanışma gecesindeki canlı yayında 'çok giderimiz var' diyerek Vanspor'a bir bağışta bulunmayacaklarının sinyalini verdi. Tanıtım günlerinde Vanlı olmayan firmalara Van adını kullandırarak satış yaptıran ve Vanlıları bir nevi kandıran Van Dernekler Fedarasyonu'nun Vanspor'a karşı sergilediği tavır, taraftarların tepkisine de neden oldu.

#Vanspor Destek Gecesi #Vanspor FL #vanspor
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