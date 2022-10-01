Vanspor, İskenderunspor'a konuk oluyor

Ligin altıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Kırmızı-Siyahlı takım, bugün deplasmanda lider İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı 6 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Van temsilcisi, bugün saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 12'ye yükseltmek istiyor.

Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda, Kırklareli kampında İskenderunspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda tamamlayan Van temsilcisi, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi amaçlıyor. Van temsilcisi bugün oynayacağı zorlu maçı kazanarak, Çarşamba günü sahasında konuk edeceği Diyarbekirspor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Zorlu mücadele bugün saat 19.00'da Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

GRUPTA KIRAN KIRANA MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 12 puanla ikinci sırada yer alan Karacabey Belediyespor sahasında Adıyaman FK'yı konuk ederken, yine aynı puanla üçüncü sırada yer alan Kocaelispor ise, Balıkesirspor'u ağırlayacak.

Dördüncü sırada yer alan Serik Belediyespor sahasında Bucaspor 1928'i ağırlarken, beşinci sıradaki Zonguldak Kömürspor ise Diyarbekirspor deplasmanına gidecek. Ankara Demirspor sahasında son sıradaki Pazarspor'u misafir ederken, 1461 Trabzon FK ise deplasmanda Etimesgut Belediyespor ise kozlarını paylaşacak. Fethiyespor, GMG Kastamonuspor deplasmanına giderken, Sarıyer ise sahasında Kırklarelispor'u konuk edecek. Grubun son maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise, sahasında Uşakspor'u yenmeyi amaçlıyor.

Van Bölge Gazetesi