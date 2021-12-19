Vanspor, İnegölspor’u 3 golle mağlup etti!

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, sahasında İnegölspor’u 3-1 yenmeyi başardı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan karşılaşmayı, Mehmet Türkmen, Mücahit Değermenci, Sabri Üstünel ve Cansu Tiryaki hakem dörtlüsü yönetti.

Maça ev sahibi ekip başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Maçın 50. Dakikasında Vanspor Hamza ile 1-0 öne geçti.

58. Dakikada Hamza takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0

64. Dakikada İnegölspor Enes ile farkı bire indirdi:2-1

75. Dakikada Furkan Vanspor'u 3-1 öne geçirdi.

Karşılıklı ataklarda başka gol olmadı ve Vanspor rakibini 3-1 mağlup ederek, kötü gidişata son verdi. Bölge Gazetesi