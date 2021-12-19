Vanspor İnegölspor Maçı Canlı İzle!

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temcilsimiz Vanspor, Bugün sahasında ligin iddialı takımlarından İnegölspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-Siyahlılar sezonun son iki maçınıda kayıpsız geçmek istiyor. Geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda karşılaştığı ligin namağlup takımlarından Hekimoğlu Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Vanspor, ilk devrede oynayacağı son iki maçından 6 puan almak istiyor.

Vanspor bugün sahasında İnegölspor'u konuk ederken, ilk devrenin son maçında ise deplasman Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalarda istediği futbolu sahaya yansıtamayan ve sahadan istediği sonuçlarla ayrılamayan Vanspor, ilk devrede oynayacağı son iki maçını kazanarak, ikinci devreye moralli başlamak istiyor.

Ligde oynadığı 17 maçlık periyotta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Vanspor, ilk devrede son iki maçına çıkacak. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda bugün saat 13.00'te İnelgöspor'la karşı karşıya gelecek olan Vanspor, taraftarının desteğiyle bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Zorlu mücadeleyi, Mehmet Türkmen, Mücahit Değermenci, Sabri Üstünel ve Cansu Tiryaki hakem dörtlüsü yönetecek.

Vanspor İnegölspor maçı bugün saat 13:00'te Vanspor Tv ve bu sayfadan naklen yayınlanacak.

