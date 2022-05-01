Vanspor, İnegöl'de kazandı: 2-3

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, deplasmanda İnegölspor'u 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi İnegölspor sahaya; Sercan Çobanoğlu, Serhat Emirler, İbrahim Sürgülü, Bünyamin Yavaşoğlu, Emir Özsoy, Furkan Özyapı, Yunus Emre Duyan, Kadir Salih, Yusuf Özdemir, Aykut Uluç ve Ersel Aslıyüksek ilk onbiri ile çıktı.

Konuk Vanspor ise Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda sahaya, Onur Tekin, İsmet Kavuştu, Uğur Adem Gezer, Miraç Acer, Barış Gök, Barış Sağır, Fatih Somuncu, Ogün Özçiçek, Emrah Tacir, Mehmet Özdıraz ve Hamza Küçükköylü ilk onbiri ile çıktı.

Saat 15:00'te başlayan karşılaşmanın 24. dakikasında Vanspor Hamza Küçükköylü'nün attığı golle 1-0 öne geçti.

36. dakikada İnegölspor İbrahim Sürgülü ile eşitliği sağladı: 1-1

Maçın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

53. dakikada Serhat'ın attığı golle İnegölspor 2-1 öne geçti.

Vanspor 59. dakikada Mehmet Özdıraz'ın golüyle eşitliği sağladı: 2-2

71. dakikada Vanspor, penaltıdan Mehmet Özdıraz ile attığı golle öne geçti:2-3

Maçta başka gol olmadı ve kırmızı siyahlı ekip rakibini 3-2 yenerek play-off umudunu korudu.