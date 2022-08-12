Vanspor, ilk hazırlık maçını kaybetti

Bu sezon da 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor, Ankara Kızılcahamam'daki kampta güç depolamaya devam ediyor. Sezona sıkıntılı kongre sürecinin gölgesinde başlayan Vanspor, Zeki Yılmaz teknik direktörlüğünde, Ankara Kızılcahamam'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Vanspor, bir yandan da lige sıkı bir şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla lige aralıksız bir şekilde hazırlanan Van temsilcisi, bu kapsamda ilk hazırlık maçını oynadı. Kızılcahamam'da Yeni Mersin İdman Yurdu ile hazırlık maçı oynayan Vanspor, 1-0 öne geçtiği maçta, rakibine 2-1 mağlup oldu.

2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta güçlü takımlarla mücadele verecek olan Vanspor, ligde başarılı bir grafik çizmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Zeki Yılmaz ve transfer komitesinin listesine göre transfer çalışmaları yürüten Vanspor'un, 2-3 hazırlık maçı daha yapması bekleniyor.

Şu ana kadar iç transferde 10, alt yapıdan 8, dış transferde ise 7 futbolcuyla sözleşme imzalayan Vanspor, takıma takviye yapılması konusunda çalışmalarını sürüyor. 20 Ağustos'a kadar Ankara'da çalışmalarını sürdürecek olan Van temsilcisi, daha sonra Van'da toplanarak, 28 Ağustos'ta sahasında oynayacağı Pazarspor maçına hazırlanacak.

KIRMIZI GRUPTA GÜÇLÜ TAKIMLAR YER ALIYOR

Vanspor'un 2022-2023 futbol sezonunda mücadele edeceği Kırmızı Grupta, 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor, Diyarbekirspor A.Ş, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, İskenderunspor A.Ş, Karacabey Belediyespor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor, Pazarspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Uşakspor A.Ş ve Kırklarelispor takımları yer alıyor. Gruptaki diğer takımlarda çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürürken, bir yandan da önemli futbolcuları kadrolarına katarak, lige güçlü bir şekilde başlamayı hedefliyorlar.

Bölgegazetesi