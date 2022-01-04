Vanspor ilk hazırlık maçını 2-1 kazandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor. Ligde 32 puanla 8. sırada bulunan Vanspor, geçtiğimiz günlerde 5 futbolcusu ile yollarını karşılıklı olarak ayırmıştı.

3 GÜZEL TRANSFER

Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, 13 Ocak'ta açılacak olan ara transfer dönemi öncesi transferlerine başladı. Kulüp As Başkanı M. Akın Dinçer başkanlığında toplanan transfer komitesi yaklaşık 80 futbolcu ile diyaloğa geçti ve aralarında belirledikleri 3 futbolcuyla da anlaşma imzaladı.

1. Lig ve 2. Lig'de birçok takımın yakından takip ettiği forvet oyuncusu Uğur Can'ı güçlü bir lobi çalışmasıyla renklerine bağlayan Vanspor, şampiyonluk yolunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Geçmiş dönemlerde Vanspor’da forma giymiş ve 2. Lig’e çıkmamızda büyük emekleri olan Barış Sağır’ı da yeniden renklerine bağlayan Vanspor, son olarak da 1461 (Hekimoğlu) Trabzonspor forması giyen sağ bek Miraç Acer ile anlaştı.

Öte yandan Almaya’dan getirdiği 2 genç futbolcuyu da kampta izlemeye alan Vanspor, alt yapısında forma giyen 2 genç ismi de kampa dâhil etti.

İLK MAÇIN GALİBİ VANSPOR

Antalya’da devre arası kampını sürdüren temsilcimiz Vanspor, 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Oktay Aydın ve Kubilay Akyüz’ün golleriyle 1922 Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Vanspor, iki farklı takımla daha hazırlık maçı oynayacak.

Vanspor’un Antalya kampı 10 Ocak’ta sona erecek.

Uğur Tunçdemir / WanHaber - ÖZEL