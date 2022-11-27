Vanspor ile Sarıyer puanları paylaştı

Önceki hafta deplasmanda konuk olduğu ve 2-0 geriye düştüğü maçta Serik Belediyespor'u 4-2 mağlup eden ve hanesine önemli 3 puan yazdıran Van temsilcisi, ligin on altıncı haftasında Sarıyer'i ağırlıyor.

Ev sahibi Vanspor Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Miraç Acer, Alihan Kubalas, Ömer Faruk Gümüş, Uğur Adem Gezer, Emrah Tacir, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Barış Sağır ve Uğur Can ilk onbiri ile çıktı.

Konuk Sarıyer ise sahaya; Ömer Alıcı, Nuri Terliksiz, Işık Kaan Arslan, Bahri Can Avcı, Berkay Görmez, Atalay Babacan, Ramazan Çevik, Altuğ Taş, Emir Can Sayar, Bertul Kocabaş ve Taha Dönmez ilk onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşmayı; Necati Selçuk, Yusuf Susuz, Muhammet Oğuzhan Öztaş ve Taner Tuncer hakem dörtlüsü yönetiyor.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Berkay'ın penaltı golüyle Sarıyer 1-0 öne geçti.

İlk yarı Sarıyer'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Emrah Tacir'in golüyle maça eşitlik geldi:1-1

Maçta başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. VanBölgeGazetesi