Vanspor ile Amedspor dostluk maçında elde edilen gelir belli oldu!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından futbol camiasının depremzedeler için yardımları devam ediyor. 19 Şubat Pazar günü, Vanspor FK ile Amedspor arasında dostluk maçı düzenlendi. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan maçtan elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanacağı açıklanmıştı.

BAŞKAN KIYAK AÇIKLADI

Dün akşam, Şehrivan TV’nin Spor Şehri Van programına konuk olan Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, maçtan elde edilen geliri açıkladı. Kıyak, maçtan toplam 156 bin TL gelir elde edildiğini dile getirdi. Kıyak, gelirin AFAD’a bağışlanacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Van’da, Vanspor ile Amedspor, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremden etkilenenler yararına yapılan dostluk maçı yapıldı. Van’da depremzedeler için oynanan Vanspor-Amedspor maçı, Amedspor’un 4-2’lik galibiyeti ile sonuçlandı. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan maçın 4'üncü dakikasında taraftarlar üzerlerindeki atkı ve bereleri saha kenarına attı.

Tribünün bir tarafında bulunan taraftarlar, depremin meydana geldiği 10 ilin plakaları okurken; diğer taraftaki taraftarlar da 'burada' diye cevap verdi. 'Yaralarımızı birlikte saracağız' sloganıyla oynanan maçın bilet fiyatları ise kale arkası ve maraton 100 TL, VIP'in ise 500 TL olarak belirlendi. Maçta elde edilen gelirlerin depremzedelere bağışlanacağı açıklandı.

Şehrivan Gazetesi