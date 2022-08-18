Bu sezon da 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda Ankara Kızılcahamam'da 12 gün kamp yapan Van temsilcisi, önemli eksikliklerini burada giderdi. Sezona sıkıntılı kongre sürecinin gölgesinde başlayan Vanspor, ligde başarılı bir grafik çizmek için Ankara Kızılcahamam'da yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Van temsilcisi, bir yandan da lige sıkı bir şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Yeni transfer edilen futbolcuların da takıma katılmasıyla lige aralıksız bir şekilde hazırlanan Van temsilcisi, bu sezon başarılı bir grafik çizmeyi hedefliyor. Eksik bölgelerine takviyeler yapmaya devam eden Van temsilcisi, birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor. 12 gün boyunca Ankara'da güç depolayan Van ekibi, bir yandan da kadrosunu güçlendirerek, lige sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

VANSPOR'DAN 9 YENİ TRANSFER…

Öte yandan yeni sezon çalışmaları kapsamında iç transferde Onur Tekin, Sedat Ablak, Uğur Adem Gezer, Bahtiyar Yılmaz, Aras Aydin, Miraç Acer, Barış Sağır, Yusuf Şengüler, Emrah Tacir, Sedat Komi, Furkan İnce ve Uğur Can ile anlaşma sağlayan Vanspor, dış transferde ise, Batuhan Er, Yaser Hacımustafaoğlu, Sabit Hakan Yılmaz, Mustafa Aydin, Muhammed Ali Doğan, Muhsin Yıldırım, Erkul Küçük, Furkan Saki ve Haydar Yılmaz renklerine bağladı.

VANSPOR, 3 HAZIRLIK MAÇI OYNADI

Vanspor, kamp çalışmaları kapsamında Arnavutköy Belediyespor, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Osmaniyespor FK ile hazırlık maçı yaptı. Hazırlık maçında Osmaniyespor FK'yı Yusuf Şengüler, Barış Sağır ve Miraç Acer'in golleriyle 3-2 mağlup eden Vanspor, Yeni Mersin İdman Yurdu'na 2-1 mağlup oldu. Kırmızı- Siyahlılar, Arnavutköy Belediyespor ile ise 0-0 berabere kaldı.

"KEYİF VEREN BİR FUTBOL ANLAYIŞINI ORTAYA KOYACAĞIZ"

Vanspor Teknik Direktörü Zeki Yılmaz, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "2022-2023 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında Kızılcahamam'da süren 12 günlük ikinci etap hazırlık kampımızı yeni sezona en iyi şekilde hazırlanarak tamamladık. Kamp sürecinde yürüttüğümüz hazırlık çalışmaları kapsamında 3 hazırlık maçı, toplam 22 idman ile gerekli taktiksel çalışmalarımızı tamamladık.

Sürdürdüğümüz hazırlıklar kapsamında teknik ekibimizle birlikte zayıf ve güçlü yanlarımızı belirleyerek, eksik bölgelerimizle ilgili olarak gerçekçi bir ihtiyaç analizi yapmış durumdayız. Güçlü yanlarımızı daha da güçlendirmek, zayıf yönlerimiz için gerekli çalışmaları yapmak ve ihtiyaç duyduğumuz pozisyonlar için hızla takviyeleri gerçekleştirme hedefiyle tam bir uyum için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Takımımıza verilen 2 günlük izin sonrasında 28 Ağustos'ta oynayacağımız Pazarspor maçı için tesislerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İLK maçımız ile birlikte sezon sonuna kadar arzulanan futbol ve mücadeleyi sahada uygulamak için tüm çalışmalarımızı tamamlayıp, hücum gücü yüksek, tempolu, dinamik, mücadeleci ve keyif veren bir futbol anlayışını ortaya koyacağız. Hazırlık dönemi boyunca teknik ekibime, futbolcu kardeşlerime ve kulüp çalışanlarımıza göstermiş oldukları özverili çalışma ve performanstan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan kulüp başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI GRUPTA GÜÇLÜ TAKIMLAR YER ALIYOR

Vanspor'un 2022-2023 futbol sezonunda mücadele edeceği Kırmızı Grupta, 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor, Diyarbekirspor A.Ş, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, İskenderunspor A.Ş, Karacabey Belediyespor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor, Pazarspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Uşakspor A.Ş ve Kırklarelispor takımları yer alıyor.

İLK MAÇ 28 AĞUSTOS'TA…

Öte yandan Vanspor, 28 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da ligin ilk maçında evinde Pazarspor ile karşı karşıya gelecek.