Vanspor ikinci devreyi Rize'de açıyor

WanHaber-Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta yer alan Bitexen Vanspor, iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Bitexen Vanspor seriyi bozmak istemiyor. Rakip Pazarspor son 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyetle devre arasına girdi, Bitexen Vanspor Antalya’da yaptığı kampla ikinci devreyi Rize’de Pazarspor karşısında pazar günü saat 14:00’de açacak.

2.devre için de transferler yapan Bitexen Vanspor, bu transferlerle birlikte 2’inci devrede de üst sıralardan kopmak istemiyor. Pazarspor karşısında kağıt üzerinde Bitexen Vanspor, favori gösterilse de Teknik Direktör Ümit Bozkurt farklı bir sürprize izin vermek istemiyor.

STAT: Pazar İlçe Stadyumu

TARİH: 15.01.2023, 14:00

Pazarspor Muhtemel 11’i

Yasin Davuş, Metin Güler, Mehmet Çiçek, Oğulcan Demiroğlu, Onur Kızıltaş, Eyüp Bozkurt, Oğuzhan Eskiköy, Güvenç Usta, İlhan Topatar, İsmail Düzgün, Önder Selimoğlu

Bitexen Vanspor Muhtemel 11’i

Haydar Yılmaz, Furkan Sakı, Alihan Kubalas, Uğur Gezer, Hasan Bilal, Barış Sağır, Erkul Küçük, Umut Sözen, Emrah Tacir, Ali Doğan, Uğur Can