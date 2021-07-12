Vanspor, hangi grupta yer alacak?

Yaptığı iki genel kurulda yeni bir yönetim adayı olmadığı için yönetimsiz ve sahipsiz kalan Vanspor, 25 Temmuz günü yeniden genel kurula gidecek. Bu arada TFF, 2. Lig için bugün kura çekimi yapılacağını duyurdu. Vanspor'un da yer aldığı ikinci ligde kuralar sonucu takımların grubu belirlenecek.

Vanspor geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer almıştı. Vanspor'un bu sezon mücadele edeceği grup kadar, söz konusu grupta mücadele edeceği rakipler de büyük önem taşıyor. Bugün saat 13.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi ile birlikte Vanspor'un grubu ve rakipleri belli olacak.

Taraftarlar ise takımın bir an önce yeni yönetiminin belirlenmesi ve transfer çalışmaları ile kamp çalışmalarının başlaması gerektiğini belirtiyor. Van Bölge Gazetesi