Vanspor, hangi grupta yer alacak?
Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da yeni yönetim için aday olmadığından dolayı büyük sıkıntılar yaşayan Vanspor'un, bugün yapılacak olan kura çekimi ile yeni grubu belli olacak.
Yaptığı iki genel kurulda yeni bir yönetim adayı olmadığı için yönetimsiz ve sahipsiz kalan Vanspor, 25 Temmuz günü yeniden genel kurula gidecek. Bu arada TFF, 2. Lig için bugün kura çekimi yapılacağını duyurdu. Vanspor'un da yer aldığı ikinci ligde kuralar sonucu takımların grubu belirlenecek.
Taraftarlar ise takımın bir an önce yeni yönetiminin belirlenmesi ve transfer çalışmaları ile kamp çalışmalarının başlaması gerektiğini belirtiyor. Van Bölge Gazetesi
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