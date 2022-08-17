Vanspor, Hamza Küçükköylü ile yollarını ayırdı

2022-2023 futbol sezonu için Vanspor'dan yaklaşık olarak 2 milyon 200 bin TL talep ettiği öne sürülen Hamza Küçükköylü ile yollar ayrılırken, Küçükköylü İskenderunspor'a imza attı.

Bu sezon 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele etmeye devam edecek olan Vanspor'da, transfer çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bir yandan da iç transferde bazı futbolcularla görüşmeler devam ederken, dış transferde ise, sık elenip, ince dokunuyor.

İç transferde daha önce görüşülen bazı futbolcularla tekrar anlaşma sağlanırken, Kırmızı- Siyahlılardan yüksek miktarlar talep eden Hamza Küçükköylü ile anlaşma sağlanamadı. Vanspor ile rakam konusunda anlaşma sağlayamayan Küçükköylü, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İskenderunspor'a imza attı. İskenderunspor, Küçükköylü'nün transferini "Kulübümüz, en son olarak Vanspor'da forma giyen santrafor oyuncusu Hamza Küçükköylü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Oyuncumuza İskenderunspor forması altında başarılar diliyoruz" açıklamasıyla duyurdu. Geçtiğimiz sezon Vanspor formasıyla 36 resmi maça çıkan Hamza Küçükköylü, kariyerinin en iyi çıkışını yaparak, 17 gol kaydetti. Daha önce oynadığı takımlarda bir sezonda en fazla 4 gol atabilen Hamza Küçükköylü, Vanspor'da kariyerinin en iyi çıkışını yakaladı.

Batuhan Er, Sedat Cengiz gibi futbolcuların da kariyerinin en iyi çıkışını yakaladığı Vanspor'dan ayrıldıktan sonra, beklenen performansı ortaya koyamadılar. Van temsilcisinden yüksek meblağ talep ve eden takımdan ayrılan Küçükköylü'nün, İskenderunspor forması altında nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor.

Bölgegazetesi