Vanspor, galibiyeti unuttu...

Ligin ikinci devresine iyi bir giriş yapan ve üst üste aldığı galibiyetlerle play-off potasına girmeyi başaran Vanspor, son haftalarda sahadan istediği sonuçlarla ayrılamıyor. Grupta oynadığı son 5 lig maçında sadece erteleme maçında galibiyetle tanışan Vanspor, Cumartesi günü Çorum FK ile 1-1 berabere kalarak, önemli 2 puan daha kaybetti. Ligde son 7 haftaya girilirken, birbirinden zorlu mücadelelere çıkacak olan Van temsilcisi, bu periyodu en az kayıpla atlatmak istiyor.

Cumartesi günü sahasında seyircisinden yoksun oynadığı Çorum FK maçını kazanamayan ve sahadan 1 puanla ayrılan Vanspor, bundan sonraki haftalarda önemli karşılaşmalara çıkacak. Grupta oynadığı son 5 lig maçında Sivas Belediyespor ile 2-2, Bayburt Özel İdarespor ile 1-1, Sarıyerspor ile 1-1 berabere kalan, erteleme maçında Diyarbekirspor'u 1-0'la geçen Vanspor, son oynadığı Çorum FK maçından da 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Son 5 maçta 8 puan kaybeden Vanspor, bundan sonraki maçlarını kayıpsız geçmek istiyor.

Özellikle Çorum FK maçı öncesi Hamza Küçükköylü'nün kadro dışı bırakılması taraftarlardan büyük tepki toplarken, Küçükköylü bir gün sonra tekrar takıma katılarak, çalışmalarını sürdürdü. Ligde son 7 haftaya girilirken, Vanspor, Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor, Somaspor, Ankaraspor 1461 Trabzon FK, İnegölspor ve Niğde Anadolu FK maçlarını kayıpsız geçmek istiyor. Birbirinden zorlu mücadelelere çıkacak olan Van temsilcisi, play-off'a kalmak için mücadelesini sürdürecek.

GRUPTA SON 7 HAFTA

2. Lig Kırmızı Grupta son 7 haftaya girilirken, Van temsilcisi bu periyotta 4 maçını içeride 3 maçını ise deplasmanda oynayacak. Fikstür avantajını kullanmak isteyen Van temsilcisi, bu periyodu en kayıpla geçmek istiyor. Sahasında, Etimesgut Belediyespor, Somaspor, 1461 Trabzon FK ve Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek olan Vanspor, Bodrumspor, Ankaraspor ve İnegölspor deplasmanlarına gidecek. Kırmızı- Siyahlılar ligde oynadığı 31 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken, attığı 44 gole karşılık, kalesinde ise 37 gol gördü. 55 puanla dördüncü sırada yer alan Van temsilcisi, Çarşamba günü deplasmanda ligin güçlü takımlarından Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Van temsilcisi 60 puanla üçüncü sırada yer alan ve son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bodrum temsilcisini mağlup ederek, ikinci devredeki namağlup unvanını sürdürmek istiyor.