Vanspor, galibiyete hasret kaldı

Hafta sonu grubun güçlü takımlarından Hekimoğlu Trabzonspor'la karşı karşıya gelen Kırmızı-Siyahlılar, güçlü rakibine 1-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Trabzon temsilcisi karşısında da varlık gösteremeyen Vanspor'un, liderle arasındaki puan farkı 13'e çıktı.

TOPLAM 5 MAĞLUBİYET

Son haftalarda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Vanspor, oynadığı son 9 maçlık periyota sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Kahramanmaraş maçından sonra düşüşe geçen Vanspor, aldığı mağlubiyet ve beraberlikle üst sıralardan iyice kopmaya başladı. Lider Sakaryaspor ile arasındaki puan farkı 13'e çıkan Vanspor'da, işler yolunda gitmiyor.

Kırmızı-siyahlılar ligde oynadığı son 9 maçta sadece Sarıyer'i 1-0 mağlup ederken, 5 maçtan mağlubiyet, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Sahasında Sivas Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Vanspor, bir sonraki hafta deplasmanda karşılaştığı Bayburt Özel İdarespor'a ise 5-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Bayburt mağlubiyetinin ardından Sarıyer'i sahasında 1-0 mağlup eden Van temsilcisi, bir sonraki haftada Çorum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sahasında Bodrumspor'a 3-1 mağlup olan Vanspor, bir sonraki haftada Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda karşılaştığı Somaspor'a 2-0 mağlup olan Vanspor, sahasında konuk ettiği Ankaraspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Son olarak Pazar günü deplasmanda karşılaştığı Hekimoğlu Trabzonspor'a da 1-0 mağlup olan Van temsilcisi, üst sıralardan kopmaya devam ediyor.

Son haftalarda düşüşe geçen ve teknik direktör değişikliğine giden Vanspor'da, kan değişikliği de işe yaramadı. Saffet İşler'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Turgay Karatekin yönetiminde ligde 3, kupada ise 1 maça çıkan Vanspor, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

SAKARYA İSTİKRARINI SÜRDÜRÜYOR

Lider Sakaryaspor sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek 39 puanla liderliğini sürdürürken, Vanspor'u 1-0'la geçen Hekimoğlu Trabzonspor,37 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Deplasmanda Diyarbekirspor'la 0-0 berabere kalan Sivas Belediyespor 31 puan ve +19 averajla üçüncü sıradaki yerini korurken, sahasında Bayburt Özel İdarespor'u 2-1 mağlup eden Afjet Afyonspor ise 31 puan +16 averajla dördüncü sıraya yükseldi.

Niğde Anadolu FK'yı 2-0 mağlup eden Çorum FK 31 puan ve +15 averajla beşinci sıraya yükselirken, deplasmanda İnegölspor'u 2-1 mağlup eden Bodrumspor ise 30 puan +14 averajla altıncı sıraya yükseldi.

Afjet Afyonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Bayburt Özel İdarespor, 30 puan +7 averajla yedinci sıraya gerilerken, sahasında Somaspor'u 1-0 mağlup eden Ankaraspor ise 29 puanla sekizinci sıradaki yerinde kaldı.

Ankaraspor'a mağlup olan Somaspor 26 puan +4 averajla dokuzuncu sırada yer alırken, Hekimoğlu Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Vanspor ise 26 puan -1 averajla onuncu sırada kaldı.

İnelgölspor 24 puanla on birinci sırada yer alırken, Serik Belediyespor 23 puanla on ikinci sırada yer aldı. Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Turgutluspor 21 puanla on üçüncü sıraya yükselirken, Etimesgut ise 20 puanla on dördüncü sıraya geriledi.

Diyarbekirspor 19 puanla on beşinci sırada yer alırken, Sarıyer ise 15 puanla on altıncı sırada yer aldı. Adıyaman FK 13 puanla on yedinci sırada kendisine yer bulurken, son üç sırada ise 12 puanlı Ergene Velimeşe, 7 puanlı Kahramanmaraşspor ve 5 puanlı Niğde Anadolu FK bulunuyor. Van Bölge Gazetesi