Vanspor FK - Zonguldak Kömürspor FK Maçı Canlı Yayını!

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve 5 puanla grupta onuncu sırada yer alan Vanspor sahasında ligin güçlü takımlarından Zonguldak Kömürspor'u konuk ediyor.

VAN'DA SPOR 18.09.2022, 13:41 18.09.2022, 17:02
Vanspor FK - Zonguldak Kömürspor FK Maçı Canlı Yayını!

#Vanspor Zonguldak Kömürspor maçı canlı izle #vanspor #kömürspor fk
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Namaz Vakti 18 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Gaziantep FK 7 12
7. Kayserispor 7 12
8. Trabzonspor 7 11
9. Fenerbahçe 5 10
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 6 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Sivasspor 6 4
17. Ümraniye 7 2
18. Ankaragücü 5 1
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa Futbol Kulübü 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Adanaspor 6 7
12. Rizespor 5 6
13. Gençlerbirliği 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Altay 6 5
16. Altınordu 4 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolverhampton Wanderers 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1