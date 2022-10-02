Vanspor FK, Zeki Yılmaz ile yollarını ayırdı

Vanspor Futbol Kulübü, teknik direktör Zeki Yılmaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

VAN'DA SPOR 02.10.2022, 20:48 02.10.2022, 20:57
Vanspor FK, Zeki Yılmaz ile yollarını ayırdı

Vanspor Futbol Kulübü, İskenderunspor yenilgisi sonrası teknik direktör Zeki Yılmaz ile yollarını ayırdığını duyurdu. Vanspor FK yaptığı yazılı açıklamada "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Zeki Yılmaz  ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Zeki Yılmaz ve ekibine vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

#vanspor #vanspor fk #zeki yılmaz
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