Vanspor FK Teknik Direktörlük için Zeki Yılmaz ile anlaştı

2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor, Teknik direktör Zeki Yılmaz ile anlaştı.

VAN'DA SPOR 30.06.2022, 14:17 30.06.2022, 14:56
Vanspor FK Teknik Direktörlük için Zeki Yılmaz ile anlaştı

Geçtiğimiz sezon play-off’u averaj ile kaybeden Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, yeni sezon için harekete geçti. Kongre süreci öncesi transfer çalışmalarına başlayan Vanspor’da yeni teknik direktör belli oldu. Vanspor FK, yeni sezonda Zeki Yılmaz ile anlaştığını duyurdu. 

ZEKİ YILMAZ KİMDİR?

Daha önce Vanspor başta olmak üzere bir çok takımda forma giyen, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra yine Vanspor, Adıyamanspor, Anadolu Üsküdar, Tatvan Gençlerbirliğispor, Silopispor gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Zeki Yılmaz, geçtiğimiz sezon ligde son iki haftaya girilirken yine Vanspor’un başında görev almıştı.

1976 Van doğumlu olan Yılmaz, 1993 yılında Vanspor'da futbola başladı. 1996 yılına kadar Vanspor'da forma giydikten sonra, sırası ile Yüksekova Belediyespor, Silopi Belediyespor, Siirt Jetpaspor, Ağrıspor, Batman Petrolspor, Zonguldakspor, Şanlıurfaspor, Şanlıurfa Belediyespor olmak üzere 13 yıl dışarda futbol hayatını sürdüren Zeki Yılmaz, 2008 yılında Vanspor'a döndü.

Vanspor'da 3 yıl forma giyen Yılmaz, daha sonra futbola veda etti. 17 yıl profesyonel olarak futbol oynayan Zeki Yılmaz, 9 yıl da değişik 4 takımda takım kaptanlığını yaptı. Futbol oynadığı takımlarda futbolculara ağabeylik yapan Yılmaz, büyük kaptan lakabını aldı. 2011 yılında futbolu bıraktıktan sonra, bir yıl sportif direktörlük yapan Yılmaz, daha sonra teknik direktör olarak yeşil sahalara döndü. Vanspor'da 3 dönem, Anadolu Üsküdarspor'da 2 dönem, Tatvan Gençlerbirliğispor'da 1 yıl, Adıyaman 154'te 1 yıl, Bağcılarspor'da 1 yıl ve Silopispor'da 1 yıl görev yapan Zeki Yılmaz, tekrar Vanspor ile anlaştı. 2016 sezonunda ligin son 4 haftasında ligde kalma mücadelesi veren Vanspor'un başına getirilen Yılmaz, o sezon Vanspor'u ligde tutmayı başarmıştı.

Yorumlar (2)
Adem 2 saat önce
Cebini dolduran kaçıp gidiyor
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Stoper. 1 saat önce
Hayırlı olsun. Yönetim kurulu Çok isabetli bir karar vermiştir. Zeki hoca çok istekli arzulu ve başarıya susamış bir teknik adam aşaracağına inancım tam.
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