Vanspor FK, Sakarya'ya Konuk Oldu

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, deplasmanda lider Sakaryaspor ile karşılaşıyor.

Sakaryaspor ilk 11'i

Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Oğuz Kocabal, M.Mustafa Yıldızaç, Onur Karakabak, Ömer Bozan, Okan Dernek, Hurşit Taşcı, Burak Süleyman, Mustafa Tahir Babaoğlu ve Ümit Kurt.

Vanspor'un ilk 11'i

Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Onur Tekin, Mete Yıldız, Furkan Polat, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Uğur Can, Mehmet Özdıraz, Barış Sağır, İsa Nalbant ve Kubilay Akyüz ilk onbiri ile çıktı.

Karşılaşmayı, orta hakem olarak Burak Taşkınsoy yönetirken, yardımcılıklarını Selim Şenöz ve Sinan Bilen yapıyor. Sezer Yalçın ise dördüncü hakem olarak görev yapıyor.

Vanspor'a Covid Şoku!

Vanspor Futbol Kulübü'nde forvetimiz Hamza Küçükköylü, kaptanımız Barış Gök ve kalecimiz Aydın Bağ'ın yaptırdıkları Covid-19 testi pozitif çıktığından dolayı Sakarya maçında yer alamayacaklar.

CANLI ANLATIM

Dk45: İLK YARI SONUCU: 1-1

Dk45: Cezasahası bir anda karıştı. Yapılan ortaya vurmaya çalışan Çağlayan ve Vanspor kalecisi Onur Tekin arasında yaşanan tartışmaya diğer futbolcularda karışınca ceza sahasında tartışma yaşandı.

Dk45: Burak Süleyman'ın ortasında bu kez hurşit topla buluştu. Kalenin solundan Hurşit'in vurduğu şutta top önce rakibe çarptı sonrada kalenin dibinden dışarı çıktı...

Dk45 İlk yarının son dakikasında Hurşit'in yaptığı ortaya Ömer Bozan'ın kalecinin ellerinin arasından yaptığı müdahale ile top ağlarla buluştu...

Dk44: Vansporlu Furkan'ın üst üste çalımlarla geldiği Sakaryaspor Ceza Sahası yakınlarında defansın müdahalesi olası gol pozisyonunun önüne geçti.

Dk42: Ömer Bozan'ın orta mı şut mu anlaşılamayan vuruşu kalenin üzerinden dışarı çıktı...

Dk41: Ömer Bozan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut kalenin sağından az farkla dışarı çıktı. Tribünlerin ayağa kalktığı pozisyonda Sakaryaspor bir gol şansını daha değerlendiremedi.

Dk40: Çağlayan'ın sağ kanattan yaptığı ortada top Hurşit'in önünden geçerek kaleci Onur Tekin'in kucağında kaldı.

Dk39: Vanspor kazandığı skoru korumaya devam ediyor...

Dk35: Ömer Bozan'ın kullandığı köşe vuruşunu Vanspor kalecisi uzaklaştırdı. Dvam eden pozisyonda ceza sahasında yerde kalan Oğuz penaltı bekledi..

Dk33: Gol sonrası moral bulan Vanspor İsa ile pozisyona girdi. İsa'nın vuruşu kaleci Onur Tekin'de kaldı..

Dk32: Gol sonrası itirazlarını sürdüren Sakaryasporlu Furkan hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Dk32 GOL: Vanspor Mehmet Özdinaz'ın kafa vuruşu ile 0-1 öne geçti...

Dk27: Vanspor'un Furkan Polat ile tehlike vaat eden atağı, Sakaryasporlu sol kanat oyuncusu Okan'ın tarafından yapılan teknik faulle engellendi.

Dk23: Ömer Bozan'ın ortasında topla buluşan Hurşit hakem Selim Şenöz'ün ofsayt kararı ile yine girdiği pozisyondan yararlanamadı.

Dk22: Sakaryaspor son 5 dakika içerisinde en az 4 net gol pozisyonundan yararlanamadı.

Dk21: Yine Tahir Babaoğlu cezasahasına girer girmez sert bir şutla gol aradı ama Vanspor Kalecisi Onur Tekin adeta kalesini gole kapatmış durumda...

Dk20: Sakaryaspor üst üste ataklarla baskı kurdu. Cezasahasında topla buluşan Tahir Babaoğlu'nun vuruşunda da temsilcimiz sonuç alamadı...

Dk19: Ömer Bozan'ın şutunu Vanspor Kalecisi Onur Tekin çıkardı. Sakaryaspor mutlak bir golden oldu...

Dk16: Sakaryaspor atakları devam ediyor... Burak Süleyman'ın sol taraftan kestiği orta cezasahası içinde Hurşit'i topla buluşturdu. Topa iyi vuramayan Hurşit tehlikeli olabilecek bir pozisyondan yararlanamadı....

DK10: Üst üste kornerler kullanan Sakaryaspor'da çağlayanın kafa vuruşu az farkla avuta çıktı...

Dk9: Sakaryaspor kazandığı korner sonrasında Hurşit'e ceza sahasında yapılan müdahalede penaltı bekledi. Fakat hakem futbolcularla aynı görüşte değildi.

Dk6: Karşılaşma iki takımın orta saha mücadelesi ile devam ediyor...

DK 1: Maça Vanspor başladı

Canlı Anlatım spor264'ten alınmaktadır.