Vanspor FK'nın Van Token'i satışta!

WanHaber.com - ÖZEL

Vanspor Futbol Kulübü'nün yeni yönetimi vaatlerinden biri olan ve çok kısa bir süre içinde hayata geçirilen Van Token projesinin ön satışları bugün başlıyor. Bitexen platformu üzerinde yapılan satışlar saat 13:00'da başlayacak. 2 farklı seçenekle satışa sunulacak olan Van Token, 65 bin adet ile 1.65 TL'den 12 ay kilitli kalma şartı ile alınabilecekken, 1 Milyon 950 bin adeti ise 6.65 TL'den kilitli kalma şartı olmadan alınabilecek. Bugün başlayacak olan ön satışlar 13 Aralık'a kadar devam edecek.

Vanspor Token avantajları

Vanspor Token bir taraftar tokeni olarak sahiplerine çeşitli avantajlar ve eşsiz deneyimlerin yanında, kulüp kararlarında da etkin olma fırsatı sunabilmektedir. Taraftarlar sadece bir token sahibi olmaktan öteye geçerek birçok taraftarın hayalindeki etkinlikleri de gerçekleştirme imkanına sahip olarak taraftar token ekosisteminin içerisinde yaşayan bir parça olarak dahil olabilecektir.

Vanspor Token sahiplerinin yararlanabileceği faydalara aşağıda yer verilmiştir. Söz konusu faydaların tamamının Vanspor Token sahiplerine, her zaman veya eş zamanlı olarak sunulması zorunlu olmayıp aşağıda sıralanan seçenekler arasından Vanspor Token sahiplerinin yararlanacağı faydaları belirleme hakkı tamamen Vanspor'a aittir ve sağlanacak faydalar aşağıda sıralanan seçenekler arasından olmak şartıyla zaman zaman değiştirilebilir.

Bu avantajlar aşağıda yer alan liste ile sınırlı olmamak koşulu ile şu şekildedir:

-Kulüp kararlarına katılma (Transferler, hazırlık kampı, maç müziği vb.)

-Transferlerle ve maça çıkan oyuncularla ilgili fikirlerini aktarma (Arzu edilen transfer oyuncu, maçın yıldızı, ilk 11 tercihi vb.)

-Takım ve kulüp üyeleri ile özel aktiviteler (Tanışma, yemek, fotoğraf çekimi vb.)

-İmzalı kulüp ürünleri (Maç topu, forma, atkı, bayrak, poster vb.)

-Maça ve kulübe özel aktiviteler (VIP bilet, stadyum turu, deplasman seyahati vb.)

-Futbolcularla sahaya çıkma (Takımla antrenman, kaleciye penaltı atma, frikik yarışması vb.)

İşte Van Token hakkında bilmeniz gerekenler:

Vanspor Kulübüne ait Fan Token olan VAN Token, Ethereum blokzinciri üzerinde ERC-20 standartlarında üretilmiş bir hizmet (utility) tokendir. Değerini kulüp başarısı ve taraftar etkileşiminden alan VAN Token (VAN); taraftarına sunacağı fırsatlar, hediyeler ve benzeri avantajlar ile taraftar ve kulüp arasında bir köprü görevi görecektir.

VAN Token, bir utility tokeni olması sebebiyle belirli bir amaç doğrultusunda üretilmiş ve bu amaca yönelik kullanımı olan hizmet kripto parası olarak her zaman taraftar ve kulüp arasındaki etkileşimleri Ethereum blokzinciri üzerinde gerçekleşmesini sağlayarak objektifliği ve güvenirliliği sağlayacaktır.

VAN Token (VAN) bir taraftar tokeni olarak sahiplerine çeşitli avantajlar ve eşsiz deneyimlerin yanında, kulüp kararlarında da etkin olma fırsatı sunmaktadır. Taraftarlar sadece bir token sahibi olmaktan öteye geçerek birçok taraftarın hayalindeki etkinlikleri de gerçekleştirme imkanına sahip olarak taraftar token ekosisteminin içerisinde yaşayan bir parça olarak dahil olabilecektir.

Taraftarlar; kulüp kararlarına katılma, transferlerle ve maça çıkan oyuncularla ilgili fikirlerini aktarma, takım ve kulüp üyeleri ile özel aktiviteler, imzalı kulüp ürünleri, maça ve kulübe özel aktiviteler, futbolcularla sahaya çıkma gibi aktivitelerle sınırlı olmamak üzere birçok aktiviteye katılabilecektir.

VAN Token, “Vanspor Token” mobil uygulaması üzerinden kullanılabilecektir. Uygulama üzerinde kullanıcılar VAN Token ile oy verebilecek, açık artırmalara katılabilecek ve özel etkinliklerden hızlıca haberdar olabilecektir.

Vanspor Kulübü her gol attığında 650 Token, dahil olduğu lig içerisinde ilk dört sıralamasında ligi tamamlaması halinde 20.000 Token, dahil olduğu ligin şampiyonu olması halinde 500.000 ve özel kupa turnuvalarında şampiyon olması halinde 50.000 Token piyasalardan satın alınıp yok edilecektir. Vanspor Token mobil uygulaması içerisinde elde edilen gelirlerin %20’si ve NFT gelirlerinin %5’i ise VAN Token yakımı için piyasadan geri alım için kullanılacak ve yakılacaktır.