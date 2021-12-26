Vanspor FK - Niğde Anadolu FK Maçı Canlı Yayın

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor FK, ilk devrenin son maçında Niğde Anadolu FK’ya konuk oluyor. Vanspor Niğde maçı internetten canlı yayınlanacak mı?

Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği İnegölspor’u 3-1’le geçen Vanspor, deplasmanda karşılaşacağı Niğde Anadolu FK’yı da mağlup ederek, ilk devreyi galibiyetle tamamlamak istiyor. Hafta boyunca çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, Niğde Anadolu FK karşısında galibiyet hedefliyor. İki takımın da galibiyet hedeflediği karşılaşma, saat 13.00’te Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşmayı, Burak Akdağ, Emin Barlas, Kadir Akıllı ve Deniz Kükrek hakem dörtlüsü yönetecek. Karşılaşma öncesi Vanspor, 29 puanla onuncu sırada yer alırken, Niğde Anadolu FK ise 6 puanla son sırada yer alıyor.

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