Vanspor FK iki futbolcu ile yollarını ayırdı

TFF 2.lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü'nde iki futbolcu ile yollar ayrıldı. Vanspor FK, teknik heyetinin kararı doğrultusunda Yaser Hacımustafaoğlu ve Muhsin Yıldırım ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Vanspor Futbol Kulübü yaptığı yazılı açıklamada “Teknik heyetinin kararı doğrultusunda Futbolcularımız Yaser Hacımustafaoğlu ve Muhsin Yıldırım ile yollarımız ayrılmıştır. Bu güne kadar profesyonel takımımıza vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.