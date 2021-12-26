Vanspor FK Devrenin Son Maçında 3 Puan Aldı

Temsilcimiz Vanspor, deplasmanda karşılaştığı Niğde Anadolu FK’yı 1-0 mağlup ederek, ilk devreyi galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmayı, Burak Akdağ, Emin Barlas, Kadir Akıllı ve Deniz Kükrek hakem dörtlüsü yönetti.

Niğde Anadolu FK sahaya; Enes Kalyoncu, Tuncay Çalışkan, Adem Doğan, Ümit Karaal, Alperen Selvi, Tayfun Tatlı, Cumhur Yılmaztürk, Yılmaz Can Taşkıran, Emre Oymak, Ferhat Katipoğlu ve Polat Abay ilk onbiri ile çıktı.

Vanspor ise Turgay Karatekin teknik sorumluluğunda sahaya; Aydın Bağ, Mete Yıldız, İlyas Ekiz, İsmet Kavuştu, Barış Gök, Emrah Tacir, Fatih Somuncu, Selim Kayacı, Furkan Polat, Sedat Komi ve Hamza Küçükköylü ilk onbiri ile çıktı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadyumu’nda saat 13.00'te başlayan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

52. dakikada Hamza Küçükköylü'nün attığı golle Vanspor 1-0 öne geçti.

Maçta başka gol olmadı ve Vanspor rakibini 1-0 mağlup ederek, ilk devreyi 32 puanla tamamladı. Bölge Gazetesi



