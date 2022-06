Vanspor FK Başkanı Mehmet Avcı İstifa Etti!

Vanspor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van Valisi Dr. Ozan Balcı ile dün bir görüşme gerçekleştirdiğini, Vali Balcı'nın dile getirdiği beklenti ve öneriler neticesinde şahsı başkanlığında yürütülecek çalışmalarda ortak paydada olunmadığına kanaat getirdiğini ve bundan dolayı görevini bıraktığını açıkladı.

Vanspor'un bu şehrin en kıymetli markası olduğunu vurgulayan Avcı, kulübün yöneticisi olacak kişilerin aynı duyguda ve başarı hedefinde olması gerektiğini ifade etti.

Görev sürecinde sadece Vanspor'un başarısı için mücadele ettiğini belirten Avcı, Vansporu siyaset üstü bir kurum olduğunu ve halkın ortak duygusu ve heyecanı olduğunu vurguladı.

"VANSPOR SİYASET ÜSTÜ BİR KURUMDUR"

Başkan Avcı açıklamasında, "Van Valimiz Sayın Ozan Balcı ile Vanspor'un yeni sezon projeksiyonu ile ilgili dün akşam bir görüşme gerçekleştirdim. Sayın Valimizin dile getirmiş olduğu beklenti ve önerileri neticesinde, 'şahsımın başkanlığında' yürüteceğim çalışmalarımda ortak bir paydada olmadığımız kanaatine vardım. Vanspor bu şehrin en kıymetli markasıdır, her zaman başarıyı isteyen büyük bir taraftar kitlesi vardır. Bu kulübün yöneticisi olacak kişilerin aynı duyguda ve başarı hedefinde olması gerekir. Her zaman bu misyonla hareket ederek yalnızca kulübümüzün başarısı için çalıştım. Bunun dışında her hangi bir beklentiyi karşılamak veya başka bir göreve hizmet etmek niyetinde olmadığımı her açıklamamda dile getirdim. Vanspor siyaset üstü bir kurumdur, halkımızın ortak duygusu ve heyecanıdır. Kulübümüzün başkanlığını yürütürken siyasi olarak hiç bir beklentim olmadığını kamuoyuna basın aracılığı ile net bir şekilde belirttim. Ancak bu durumun şehrimizin yerel aktörleri tarafından kabul edilmediğini üzülerek gördüm. Bu durumu yönetim kurulumuz ile online olarak gerçekleştirdiğimiz resmi toplantımızda açıklığa kavuşturmuş bulunuyoruz. Kulübümüzün her zaman başarıyı önceleyen yolunda önündeki engelin kaldırılmasına yönelik olarak, yönetim kurulumuz kararı gereği Başkanlık görevimi, yönetim kurulu üyemiz Sayın Yavuz Kuşan'a bugün itibariyle devrediyorum. Kendisine bu süreçte almış olduğu sorumluluktan ve göstermiş olduğu cesaretten dolayı minnet duyuyorum. İhtiyaç hasıl olur ise detaylı açıklamayı önümüzdeki zamanda yapabileceğimi de belirtmek isterim. Önümüzdeki dönemin herkes için hayırlı olmasını ümit ediyorum" ifadelerine yer verdi.

ERCÜMENT COŞKUNDERE DE İSTİFA ETTİ

Kulüp Başkanı Mehmet Avcı'nın istifasının ardından geçtiğimiz günlerde Vanspor'la anlaşan Teknik Direktör Ercüment Coşkundere de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Prensipte anlaştığımız Vanspor FK ile Başkan Mehmet Avcı'nın görevi bırakması nedeniyle bizde Vanspor FK ile olan anlaşmamızı sonlandırmış bulunuyoruz" dedi.

Van Bölge Gazetesi