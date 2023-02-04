Vanspor FK - Adıyaman FK Maçı Canlı Yayını!
Temsilcimiz Vanspor, sezonun 23. Hafta karşılaşmasında evinde Adıyaman Futbol Kulübü’nü ağırlıyor.
TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor, 23. Haftada evinde Adıyaman Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Van Atatürk Şehir Stadı’ndaki karşılaşmayı; Doğukan Yıldırım, Serdar Osman ve Kerem Kalkan hakem üçlüsü yönetirken, dördüncü hakem olarak Abdullah Volkan Aydın görev alıyor.
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