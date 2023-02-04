Vanspor FK - Adıyaman FK Maçı Canlı Yayını!

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor, 23. Haftada evinde Adıyaman Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Van Atatürk Şehir Stadı’ndaki karşılaşmayı; Doğukan Yıldırım, Serdar Osman ve Kerem Kalkan hakem üçlüsü yönetirken, dördüncü hakem olarak Abdullah Volkan Aydın görev alıyor.