Vanspor FK 5 futbolcu ile yollarını ayırdı

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, 5 futbolcu ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Vanspor Futbol Kulübü, 5 futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

İşte Vanspor FK tarafından yapılan o açıklama:

Futbolcularımız, Selim Kayacı, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Yakup Demir, Baran Basut, M. Şirin Soydan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Futbolcularımıza emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.