Vanspor FK 1461 Trabzon FK maçı canlı İzle!

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve 3 puanla grupta onuncu sırada yer alan Vanspor, sahasında 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya geliyor.

VAN'DA SPOR 10.09.2022, 12:18 10.09.2022, 15:17
Vanspor FK 1461 Trabzon FK maçı canlı İzle!

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Yorumlar (1)
PAROLA SEÇİM 40 dakika önce
Bu maçı Trabzon 1461 alır.
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