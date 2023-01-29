Vanspor FK, 1461 Trabzon Deplasmanında

Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, ligin 22. Haftasında 1461 Trabzon FK'ya konuk oluyor.

VAN'DA SPOR 29.01.2023, 12:52
Vanspor FK, 1461 Trabzon Deplasmanında

WanHaber- ÖZEL

Ligde üst üste 5 galibiyet alan Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, yakaladığı seriyi 1461 Trabzon FK deplasmanında sürdürmek istiyor. Bugün saat14.00 'te Ortahisar Yavuz Selim stadında oynanacak zorlu mücadeyi Batuhan Gültek yönetecek.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

 Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, 1461 Trabzon FK maçı FuchSport Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

VANSPORLU TARAFTARLAR TRABZONDA

Vansporun cefakar taraftar grupları olan Gölkentliler ve Karakobralar, dün gece yola çıkarak Trabzon deplasmanına gitti. Şampiyonluk yolunda Vanspor'u deplasmanda yalnız bırakmayan iki grup, 90 dakika boyunca takımlarını destekleyecek.

TRABZON'DAN BİLET AÇIKLAMASI

1461 Trabzon FK yönetimi bilet fiyatlarını 10 lira olarak belirledi. Kadın, 18 yaş altı ve öğrencilere biletleri ücretsiz yapan 1461 Trabzon FK, zorlu müsabakada stadı doldurmak istiyor.

#vanspor #vanspor fk
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 29 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 19 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 19 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 42
2. Samsunspor 20 38
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 14
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 20 12
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15