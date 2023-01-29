Vanspor FK, 1461 Trabzon Deplasmanında

WanHaber- ÖZEL

Ligde üst üste 5 galibiyet alan Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, yakaladığı seriyi 1461 Trabzon FK deplasmanında sürdürmek istiyor. Bugün saat14.00 'te Ortahisar Yavuz Selim stadında oynanacak zorlu mücadeyi Batuhan Gültek yönetecek.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, 1461 Trabzon FK maçı FuchSport Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

VANSPORLU TARAFTARLAR TRABZONDA

Vansporun cefakar taraftar grupları olan Gölkentliler ve Karakobralar, dün gece yola çıkarak Trabzon deplasmanına gitti. Şampiyonluk yolunda Vanspor'u deplasmanda yalnız bırakmayan iki grup, 90 dakika boyunca takımlarını destekleyecek.

TRABZON'DAN BİLET AÇIKLAMASI

1461 Trabzon FK yönetimi bilet fiyatlarını 10 lira olarak belirledi. Kadın, 18 yaş altı ve öğrencilere biletleri ücretsiz yapan 1461 Trabzon FK, zorlu müsabakada stadı doldurmak istiyor.