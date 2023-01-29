Vanspor FK, 1461 Trabzon Deplasmanında
Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, ligin 22. Haftasında 1461 Trabzon FK'ya konuk oluyor.
WanHaber- ÖZEL
Ligde üst üste 5 galibiyet alan Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, yakaladığı seriyi 1461 Trabzon FK deplasmanında sürdürmek istiyor. Bugün saat14.00 'te Ortahisar Yavuz Selim stadında oynanacak zorlu mücadeyi Batuhan Gültek yönetecek.
MAÇ CANLI YAYINLANACAK
Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, 1461 Trabzon FK maçı FuchSport Youtube kanalında canlı yayınlanacak.
VANSPORLU TARAFTARLAR TRABZONDA
Vansporun cefakar taraftar grupları olan Gölkentliler ve Karakobralar, dün gece yola çıkarak Trabzon deplasmanına gitti. Şampiyonluk yolunda Vanspor'u deplasmanda yalnız bırakmayan iki grup, 90 dakika boyunca takımlarını destekleyecek.
TRABZON'DAN BİLET AÇIKLAMASI
1461 Trabzon FK yönetimi bilet fiyatlarını 10 lira olarak belirledi. Kadın, 18 yaş altı ve öğrencilere biletleri ücretsiz yapan 1461 Trabzon FK, zorlu müsabakada stadı doldurmak istiyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Beşiktaş
|19
|38
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Başakşehir
|19
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|19
|27
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
|19
|21
|14. Giresunspor
|20
|21
|15. Hatayspor
|19
|20
|16. Kasımpaşa
|19
|19
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|42
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|19
|28
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|14
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|20
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15