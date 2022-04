Vanspor, fırsat tepmeye devam ediyor

Son haftalarda kaybettiği puanlarla play-off potasının dışında kalan Vanspor, ayağına gelen fırsatları tepmeye devam ediyor. Deplasmanda oynadığı maçta 2-1 öne geçen ve savunma hatasından kaynaklı Ankaraspor ile 2-2 berabere kalan Van temsilcisi, play-off şansını her geçen hafta zora sokmaya devam ediyor.

Maçın henüz ikinci dakikasında kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düşen Vanspor, beraberliği yakalamak için Ankaraspor kalesine yüklendi. Sağlı- sollu ataklarla Ankaraspor kalesine yüklenen Vanspor, aradığı beraberlik golünü 19. Dakikada Miraç'ın ayağından buldu. Beraberlik golünden sonra Ankaraspor kalesinde ataklarını sıklaştıran Vanspor, 45+2. Dakikada Mehmet Özdıraz'ın ayağından bulduğu golle soyunma odasına 2-1 öne girmeyi başardı. İkinci yarıya hızlı başlayan Ankaraspor, 47. dakikada 2-2'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da kalesinde erken gol gören Vanspor, kalan dakikalarda yakaladığı fırsatları golle sonuçlandıramayınca sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Son haftalarda kaybettiği puanlarla play-off şansını riske atan Van temsilcisi, kalan maçlarını kazanması halinde, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Son 3 haftaya girilirken, üzerinde büyük bir baskı hisseden Vanspor'un, bu periyodu nasıl atlatacağı merak konusu oldu. Van temsilcisi, son üç haftalık periyotta sahasında 1461 Trabzon FK ve Niğde Anadolu FK'yı konuk ederken, deplasmanda ise İnegölspor ile karşı karşıya gelecek.

SAKARYA ADIM ADIM 1. LİG'E…

Vanspor'un grubunda oynanan diğer karşılaşmalarda sahasında Turgutluspor'u 3-0 mağlup eden Sakaryaspor, 78 puanla liderliğini sürdürdü. Sakarya temsilcisi kalan 3 maçından 1'ni kazanması halinde, 1. Lig'e çıkacak. Deplasmanda 1461 Trabzon FK'yı 3-0 mağlup eden Bodrumspor, 70 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, 1461 Trabzon FK ise 67 puanla üçüncü sıradaki yerinde kaldı. Afjet Afyonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Sivas Belediyespor 63 puanla dördüncü sıradaki yerini korurken, deplasmanda İnegölspor'u 2-1'le geçen Çorum FK ise 61 puanla beşinci sıraya yükseldi.

Vanspor, 60 puanla altıncı sıraya yükselirken, Afjet Afyonspor ise 59 puanla yedinci sıraya geriledi. Deplasmanda Adıyaman FK ile 1-1 berabere kalan Bayburt Özel İdarespor, 57 puanla sekizinci sırada yer alırken, sahasında Etimesgut Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Somaspor ise 52 puanla dokuzuncu sırada yer aldı. İnegölspor, 49 puanla onuncu sırada yer alırken, sahasında Vanspor'a geçit vermeyen Ankaraspor ise, 48 puanla on birinci sırada yer aldı. Etimesgut Belediyespor 44 puanla on ikinci sırada yer alırken, sahasında Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup eden Diyarbekirspor ise 41 puanla on üçüncü sırada yer aldı.

Deplasmanda Niğde Anadolu FK'ya 2-0 mağlup olan Sarıyer, 39 puan -9 averajla on dördüncü sırada yer alırken, Ergene Velimeşespor'a 3-2 mağlup olan Serik Belediyespor ise 39 puan -9 averajla on beşinci sırada kendisine yer buldu. Adıyaman FK 36 puanla on altıncı sırada yer alırken, Turgutluspor ise 34 puanla on yedinci sırada yer aldı. Grubun son üç sırasında ise 31 puanla Ergene Velimeşe, 25 puanla Niğde Anadolu FK ve 18 puanla Kahramanmaraşspor yer alıyor.

Bölgegazetesi