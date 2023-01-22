Vanspor, Fethiyespor’u 2 golle geçti

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, ikinci devrenin ikinci maçında Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda Fethiyespor'u konuk etti. Ev sahibi Vanspor, Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Saki, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Emre Oymak, Muhammed Ali Doğan, Emrah Tacir, Hasan Bilal ve Uğur Can ilk onbiri ile çıktı.

Konuk Fethiyespor ise sahaya; Murat Demir, Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, Selim Kayacı, Aykut Uluç, Azad Filiz, Oktay Balcı, Selçuk Alibaz, Emre Bekir, Umut Sönmez ve Sezer Özmen ilk onbiri ile çıktı.

Karşılaşmayı; Yusuf Adnan Kendirciler, Kerem İlitangil, Ferhat Çalar hakem üçlüsü yönetirken, dördüncü hakem olarak Muhammed Mehmetcan Söylemez görev aldı.

Saat 14.00'te başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Maçta ikinci yarı oynanıyor. 62. dakikada Vanspor Hasan Bilal'in attığı golle 1-0 öne geçti. 68. dakikada Fethiyespor'lu Şahan Akyüz'ün kendi kalesine attığı golle Vanspor farkı ikiye çıkardı:2-0 Maçta başka pozisyon ve gol olmadı, ev sahibi ekip sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Van Bölge Gazetesi