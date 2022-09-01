Vanspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Pazarspor'u 1-0 mağlup ederek, lige galibiyetle başlayan Van temsilcisi, hafta sonu zorlu deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Fethiyespor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, deplasmanda galip gelmek istiyor. Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda, Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Fethiyespor maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Vanspor, zorlu maçı kazanmak istiyor. Ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor'u 90+3. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup eden ve hanesine 3 puan yazdıran Van temsilcisi, Fethiyespor maçını da kazanarak, puanını 6'ya yükselmek istiyor.

Çalışmalarını galibiyet üzerine sürdüren Van temsilcisi, Pazar günü oynayacağı gece maçında, puan veya puanlar hedefliyor. Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda zorlu maçın hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, deplasmanda galip gelerek, çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. Zorlu mücadele Pazar günü saat 20.00'de Fethiye İlçe Stadyumu'nda başlayacak.

VANSPOR, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Öte yandan Pazar günü Van'da oynanan Vanspor- Pazarspor maçı sonrası, Vanspor'da 6 futbolcunun sarı kart görmesi ve saha olayları nedeniyle, Van temsilcisi PFDK'ya sevk edildi. TFF tarafından yapılan açıklamada, "Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan Silahtaroğlu Vanspor FK-Pazarspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bölgegazetesi