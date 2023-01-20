Vanspor Fethiyespor maçı bilet fiyatları açıkladı! İşte yeni bilet fiyatları

Mehmet Salih Giyci - WanHaber

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 21.Haftasında Bitexen Vanspor FK, kendi sahasında Fethiyespor’u konuk edecek. Bitexen Vanspor FK, bu sene iyi gidişatını sürdürürken 7 maçlık güzel bir seri yakalamasını bildi.

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta 21. Hafta mücadelesinde Bitexen Vanspor FK, Fethiyespor maçı için bilet fiyatlarında indirime gitti. Vanlı spor severleri stadyuma çekmek için kale arkası tribünleri 1 liradan satışa sunan Vanspor, yakaladığı seriyi taraftarların desteğiyle sürdürmek istiyor.

Konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Vanspor, ‘’Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçın kale arkası bilet fiyatı 1 TL Maraton bölümünün fiyatı ise 30 TL’den satılacak’’ ifadelerine yer verdi.

GÜNCEL BİLET FİYATLARI:

KALE ARKASI: 1 TL

MARATON: 30 TL