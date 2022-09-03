Vanspor, Fethiyespor'a konuk oluyor

Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Pazarspor'u 1-0 mağlup ederek, lige galibiyetle başlayan Van temsilcisi, yarın zorlu deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Hafta boyunca Fethiyespor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, deplasmanda galip gelmek istiyor. Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda, Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri ve Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda Fethiyespor maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Vanspor, zorlu maçı kazanmak istiyor.

Ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor'u 90+3. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup eden ve hanesine 3 puan yazdıran Van temsilcisi, yarın oynayacağı Fethiyespor maçını da kazanarak, puanını 6'ya yükselmek istiyor. Hafta boyunca çalışmalarını galibiyet üzerine sürdüren Van temsilcisi, Pazar günü oynayacağı gece maçında, puan veya puanlar hedefliyor.

Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayan Van temsilcisi, deplasmanda galip gelerek, çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. Fethiye İlçe Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeleyi, Feridun Daldaş, Uğur Önay, Muratcan Ilgaz ve Melis Özçiğdem hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Lider Zonguldak Kömürspor, deplasmanda 1461 Trabzon FK'nın konuğu olurken, Kocaelispor ise Kırşehir Belediyespor deplasmanına gidecek. Serik Belediyespor, sahasında Ankara Demirspor'u konuk ederken, Diyarbekirspor ise Balıkesir ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İskenderunspor deplasmanda Pazarspor'un misafiri olurken, Etimesgut Belediyespor ise Bucaspor 1928 deplasmanına gidecek. Sarıyer sahasında GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelirken, Karacabey Belediyespor ise Uşakspor deplasmanına gidecek. Kırklarelispor ise sahasında Adıyaman FK'yı konuk edecek.

Bölgegazetesi