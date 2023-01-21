Vanspor, Fethiyespor'a kilitlendi

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Pazarspor'u 2-0 mağlup eden ve hanesine önemli 3 puan daha yazdıran Van temsilcisi, ligin 21. Haftasında Fethiyespor'u konuk ediyor. Yarın saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını hafta boyunca yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, ligin ikinci devresinde taraftarının önünde oynayacağı ilk maçı kazanarak istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı son 8 lig maçında 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 19 puan topladı.

İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı Pazarspor karşısında da sürdüren Vanspor, liderle arasındaki puan farkını da 6'ya düşürmüştü. Fethiyespor maçıyla birlikte zorlu bir periyoda girecek olan Vanspor, bu süreci en az kayıpla atlatmak istiyor. Ligde oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 20 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Kırmızı- Siyahlılar, yarın saat 14.00'te sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 39 yükseltmek ve liderle arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Hafta boyunca Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Fethiyespor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu maça konsantre oldu. Van Atatürk Stadyumu'nda saat 14.00'te oynanacak olan karşılaşmayı; Yusuf Adnan Kendirciler, Ferhat Çalar, Kerem İlitangil ve Muhammed Mehmetcan Söylemez hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 42 puanla liderlik koltuğunda bulunan Bucaspor 1928, deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelirken, 42 puan +18 averajla ikinci sırada yer alan Kocaelispor ise sahasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Grupta 39 puanla üçüncü sırada yer alan 1461 Trabzon FK, Zonguldak Kömürspor'a konuk olurken, 38 puanla dördüncü sırada bulunan İskenderunspor ise, sahasında son sıradaki Pazarspor ile karşı karşıya gelecek.

Serik Belediyespor, Ankara Demirspor'a konuk olurken, Karacabey Belediyespor ise, Uşakspor ile sahasında kozlarını paylaşacak. Kırklarelispor, Adıyaman FK deplasmanına giderken, Sarıyer ise Kastamonuspor deplasmanında puan veya puanlar arayacak. Gruptaki son maçta ise, Diyarbekirspor evinde Balıkesirspor ile kozlarını paylaşacak.

Van Bölge Gazetesi