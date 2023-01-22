Vanspor evinde haftayı açıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bitexen Vanspor FK , 21. Hafta mücadelesinde kendi seyircisi önünde Fethiyespor’u ağırlıyor. Bugün saat 14:00'da başlayacak olan karşılaşmayı Şanlıurfa bölgesinden Yusuf Adnan Kendiriciler yönetecek.

WanHaber – Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bitexen Vanspor FK, 21. Hafta mücadelesinde kendi seyircisi önünde Fethiyespor’u ağırlayacak. 7 Maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu seriyi devam ettirmek isteyen Ümit Bozkurt yönetimindeki Vanspor, 20. Haftayı 2-0’lık Pazarspor galibiyetiyle kapattı. 1928 Bucaspor ve Kocaelispor’un 20. Haftada puan kaybetmesi sonrası Vanspor, liderle puan farkını 6’ya indirdi.

20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, bu periyotta 28 gol atarken kalesinde 18 gol gördü ve haftayı 36 puanla 5. Sırada kapattı. Takımdaki gol yükünün büyük çoğunluğunu üstlenen 26 yaşındaki santrafor Uğur Can, 20 maçta 9 gol kaydederken, 3 de asist yaptı.

Fethiyespor son haftalarda düşüş yaşarken son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 20. Haftada Muğla’da oynanan maçı Zonguldak Kömürspor’a 2-1 kaybeden Fethiyespor’un kazanamama serisi 3 maça çıktı. İkinci devre de kendini Play-OFF potasına atmak isteyen Fethiyespor, Vanspor karşısında mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkacak.

