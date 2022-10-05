Vanspor evinde berabere kalarak 1 puana razı geldi!

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Van temsilcisi, sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor karşısında da istediği sonucu alamadı. İkinci yarının hemen başında Ömer Faruk Gümüş'ün ayağından bulduğu güzel golle 1-0 öne geçen ve 86. dakikaya kadar maçı önde götüren Vanspor, bu dakika Doğan Karakuş'un kaydettiği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Van temsilcisi, Diyarbekirspor karşısında aldığı beraberlikle puanını 10'a çıkarırken, Diyarbekirspor ise puanını 5'e çıkardı.

Ev sahibi Vanspor yardımcı antrenör Murat Yıldırım teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Alihan Kubalas, Uğur Adem Gezer, Miraç Acer, Erkul Küçük, Ömer Faruk Gümüş, Sedat Komi, Sabit Hakan Yılmaz, Yaser Hacımustafaoğlu, Uğur Can ve Barış Sağır onbiri ile çıktı. Konuk takım Diyarbekirspor ise, Zafer Şahin teknik sorumluluğunda sahaya; Kurtuluş Yurt, Muhammed Ali Kurt, Nuri Melih Mursal, Şerif Doğan, İsa Baltacı, Cihan Aydın, Yasin Elmas, Serhat Enes Çalışan, Muhammed Sarıkaya, Berkay Ceylan ve Onat Kutay Kurt onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 14.30’da başlayan karşılaşmayı; Metehan Alpat, Adem Şahan, Necmi Demir ve Halil Erdoğan hakem dörtlüsü yönetti. İlk yarı Diyarbekirspor'un vuruşuyla başladı. İlk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı. Maçta ikinci yarı Vanspor'un vuruşuyla başladı. Vanspor, 47. dakikada Ömer Faruk Gümüş'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 86. dakikada Diyarbekirspor, Doğan Karakuş ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Maç 1-1'lik beraberlik sona erdi.

Van Bölge Gazetesi