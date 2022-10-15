Vanspor evinde berabere kalarak 1 puana razı geldi!

Son haftalarda oynadığı maçlarda istediği sonuçları elde edemeyen Van temsilcisi, sahasında konuk ettiği Başkent temsilcisi karşısında da 1 puanla yetindi.

Vanspor Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Uğur Adem Gezer, Alihan Kubalas, Umut Sözen, Barış Sağır, Muhammed Ali Doğan, Sedat Komi, Emrah Tacir, Uğur Can ve Batuhan Karadeniz onbiri ile çıktı. Etimesgut Belediyespor ise, Enver Bozbay teknik sorumluluğunda sahaya; Murat Can Yıldız, İsmail Güner, Berk Akgönül, Eren Kınalı, Reşo Akın, Mehmet Sıddık İstemi, Sezer Özmen, Semih Üstün, Aykut Civelek, Turan Yılmaz ve Atamer Bilgin onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan karşılaşmayı, Necati Selçuk, Furkan Ulu, Haydar Avcı ve Taner Tuncer hakem dörtlüsü yönetti. Maçta ilk yarı 0-0 berarberlikle sona erdi. Etimesgut Belediyespor ikinci yarının başında Turan Yılmaz'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Vanspor 90+3. dakikada Yaser'in ayağından bulduğu golle durumu 1-1 yaptı. Başka gol ve önemli atak olmayınca, taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Vanspor bu beraberlikle puanını 11 yaparken, Etimesgut Belediyespor ise puanını 13'e çıkardı.

Vanbölgegazetesi