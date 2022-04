Vanspor Etimesgut'u konuk ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakaları Pazar günü oynanacak. Ligin bitimine 6 hafta kala Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek olan Silahtaroğlu Vanspor sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Pazar günü saat 14:00’da Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak karşılaşmayı; Şevket Teker, Ferhat Çalar, Güner Mumcu ve Yunus Emre Çakar hakem dörtlüsü yönetecek.

Etimesgut Belediyespor’un kadrosunda Silahtaroğlu Vanspor’un eski futbolcuları Vanlı Medeni Bingöl, Maksut Taşkıran ve İsmail Güner yer alıyor.

Silahtaroğlu Vanspor ligde oynadığı 32 karşılaşmada 15 galibiyet, 11 beraberlik, 6 mağlubiyetle 56 puanla beşinci sırada play-of statüsünde yer alırken, rakip fileleri 44 kez havalandırıp kalesinde 37 gol gördü.

Etimesgut Belediyespor oynadığı 32 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik, 13 mağlubiyetle 37 puanla on ikinci sırada yer alırken, rakip fileleri 37 kez havalandırıp kalesinde 48 gol gördü.

Silahtaroğlu Vanspor Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Aydın Bağ, Emrah Tacir, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Uğur Can, Taha Gür, Ogün Özçiçek, Oktay Aydin, Mehmet Özdıraz ve Hamza Küçükköylü onbiriyle çıkması bekleniyor.

Etimesgut Belediyespor ise Enver Bozbay teknik sorumluluğunda sahaya; Osman Mert Göktepe, İsmail Güner, Berk Akgönül, Maksut Taşkıran, Sezer Özmen, Medeni Bingöl, Turan Yılmaz, Ömer Kandemir, Yağız Suat Bolat, Erdi Zengin ve Muhammet Beşir onbiriyle çıkması bekleniyor.

GRUPTA OYNANACAK DİĞER KARŞILAŞMALAR

Grupta oynanacak diğer karşılaşmalarda 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor deplasmanda 28 puanla on sekizinci sırada küme düşme hattında bulunan Ergene Velimeşespor’a konuk olurken, 67 puanla ikinci sırada play-off statüsünde bulunan 1461 Trabzonspor evinde 33 puanla on beşinci sırada yer alan Sarıyerspor’la karşılaşacak.

61 puanla üçüncü sırada play-off statüsünde yer alan Bodrumspor deplasmanda 49 puanla dokuzuncu sırada bulunan Somaspor’a konuk olurken, 56 puanla dördüncü sırada play-off statüsünde yer alan Sivas Belediyespor deplasmanda 21 puanla on dokuzuncu sırada küme düşme hattında bulunan Niğde Anadoluspor’a konuk olacak.

56 puanla beşinci sırada play-off statüsünde bulunan Silahtaroğlu Vanspor evinde 37 puanla on ikinci sırada yer alan Etimesgut Belediyespor’u konuk ederken, 53 puanla altıncı sırada bulunan Afjet Afyonspor sahasında 36 puanla on üçüncü sırada yer alan Serik Belediyespor ile karşılaşacak.

52 puanla yedinci sırada bulunan Çorumspor deplasmanda 47 puanla on birinci sırada yer alan Ankaraspor’a konuk olurken, 52 puanla sekizinci sırada bulunan Bayburt Özel İdarespor deplasmanda 48 puanla onuncu sırada bulunan İnegölspor ile karşılaşacak.

32 puanla on altıncı sırada bulunan Adıyamanspor evinde 18 puanla sonuncu sırada küme düşme hattında bulunan Kahramanmaraşspor’u ağırlarken, 35 puanla on dördüncü sırada yer alan Diyarbekirspor sahasında 31 puanla on yedinci sırada yer alan Turgutluspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmalar saat 14:00’da başlayacak.