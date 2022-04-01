Vanspor Etimesgut'u konuk ediyor

Ligin 32. haftasında deplasmanda Bodrumspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puanla dönen Silahtaroğlu Vanspor, Pazar günü sahasında Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek.

VAN'DA SPOR 01.04.2022, 22:43
Vanspor Etimesgut'u konuk ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakaları Pazar günü oynanacak. Ligin bitimine 6 hafta kala Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek olan Silahtaroğlu Vanspor sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Pazar günü saat 14:00’da Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak karşılaşmayı; Şevket Teker, Ferhat Çalar, Güner Mumcu ve Yunus Emre Çakar hakem dörtlüsü yönetecek.

Etimesgut Belediyespor’un kadrosunda Silahtaroğlu Vanspor’un eski futbolcuları Vanlı Medeni Bingöl, Maksut Taşkıran ve İsmail Güner yer alıyor.

Silahtaroğlu Vanspor ligde oynadığı 32 karşılaşmada 15 galibiyet, 11 beraberlik, 6 mağlubiyetle 56 puanla beşinci sırada play-of statüsünde yer alırken, rakip fileleri 44 kez havalandırıp kalesinde 37 gol gördü.

Etimesgut Belediyespor oynadığı 32 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik, 13 mağlubiyetle 37 puanla on ikinci sırada yer alırken, rakip fileleri 37 kez havalandırıp kalesinde 48 gol gördü.

Silahtaroğlu Vanspor Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Aydın Bağ, Emrah Tacir, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Uğur Can, Taha Gür, Ogün Özçiçek, Oktay Aydin, Mehmet Özdıraz ve Hamza Küçükköylü onbiriyle çıkması bekleniyor.

Etimesgut Belediyespor ise Enver Bozbay teknik sorumluluğunda sahaya; Osman Mert Göktepe, İsmail Güner, Berk Akgönül, Maksut Taşkıran, Sezer Özmen, Medeni Bingöl, Turan Yılmaz, Ömer Kandemir, Yağız Suat Bolat, Erdi Zengin ve Muhammet Beşir onbiriyle çıkması bekleniyor.

GRUPTA OYNANACAK DİĞER KARŞILAŞMALAR

Grupta oynanacak diğer karşılaşmalarda 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor deplasmanda 28 puanla on sekizinci sırada küme düşme hattında bulunan Ergene Velimeşespor’a konuk olurken, 67 puanla ikinci sırada play-off statüsünde bulunan 1461 Trabzonspor evinde 33 puanla on beşinci sırada yer alan Sarıyerspor’la karşılaşacak.

61 puanla üçüncü sırada play-off statüsünde yer alan Bodrumspor deplasmanda 49 puanla dokuzuncu sırada bulunan Somaspor’a konuk olurken, 56 puanla dördüncü sırada play-off statüsünde yer alan Sivas Belediyespor deplasmanda 21 puanla on dokuzuncu sırada küme düşme hattında bulunan Niğde Anadoluspor’a konuk olacak.

56 puanla beşinci sırada play-off statüsünde bulunan Silahtaroğlu Vanspor evinde 37 puanla on ikinci sırada yer alan Etimesgut Belediyespor’u konuk ederken, 53 puanla altıncı sırada bulunan Afjet Afyonspor sahasında 36 puanla on üçüncü sırada yer alan Serik Belediyespor ile karşılaşacak.

52 puanla yedinci sırada bulunan Çorumspor deplasmanda 47 puanla on birinci sırada yer alan Ankaraspor’a konuk olurken, 52 puanla sekizinci sırada bulunan Bayburt Özel İdarespor deplasmanda 48 puanla onuncu sırada bulunan İnegölspor ile karşılaşacak.

32 puanla on altıncı sırada bulunan Adıyamanspor evinde 18 puanla sonuncu sırada küme düşme hattında bulunan Kahramanmaraşspor’u ağırlarken, 35 puanla on dördüncü sırada yer alan Diyarbekirspor sahasında 31 puanla on yedinci sırada yer alan Turgutluspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmalar saat 14:00’da başlayacak.

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Takımlar O P
1. Sakaryaspor 32 71
2. 1461 Trabzon FK 32 67
3. Bodrumspor 32 61
4. Sivas Belediyespor 32 56
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 32 56
6. Afjet Afyonspor 32 53
7. Çorum FK 32 52
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 31 52
9. Somaspor 31 49
10. İnegölspor 32 48
11. Ankaraspor 32 47
12. Etimesgut Belediyespor 32 37
13. Serik Belediyespor 32 36
14. Diyarbekirspor 32 35
15. Sarıyer 32 33
16. Adıyaman FK 32 32
17. Turgutluspor 32 31
18. Ergene Velimeşespor 32 28
19. Niğde Anadolu FK 32 21
20. Kahramanmaraşspor 32 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
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1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
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19. Balıkesirspor 27 11
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1. M.City 29 70
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3. Chelsea 28 59
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5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
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