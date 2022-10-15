Vanspor Etimesgut Belediyespor maçı canlı izle
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve 10 puanla on üçüncü sırada yer alan Vanspor sahasında ligin güçlü takımlarından Etimesgut Belediyespor'u konuk ediyor. Van temsilcisi, taraftarının da desteğiyle Başkent temsilcisi karşısında 3 puan hedefliyor.
VAN'DA SPOR 15.10.2022, 09:50
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kapalı
Namaz Vakti 15 Ekim 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Sivasspor
|9
|7
|16. Hatayspor
|8
|7
|17. Antalyaspor
|9
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Boluspor
|8
|15
|4. Pendikspor
|8
|15
|5. Bodrumspor
|8
|14
|6. Samsunspor
|8
|13
|7. Rizespor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|9
|14
|8. Brentford
|10
|13
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. Fulham
|9
|11
|11. Liverpool
|8
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4