Vanspor Etimesgut Belediyespor maçı canlı izle

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve 10 puanla on üçüncü sırada yer alan Vanspor sahasında ligin güçlü takımlarından Etimesgut Belediyespor'u konuk ediyor. Van temsilcisi, taraftarının da desteğiyle Başkent temsilcisi karşısında 3 puan hedefliyor.

VAN'DA SPOR 15.10.2022, 09:50
Vanspor Etimesgut Belediyespor maçı canlı izle
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Namaz Vakti 15 Ekim 2022
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Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 10 12
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Hatayspor 8 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Boluspor 8 15
4. Pendikspor 8 15
5. Bodrumspor 8 14
6. Samsunspor 8 13
7. Rizespor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 9 14
8. Brentford 10 13
9. Bournemouth 9 12
10. Fulham 9 11
11. Liverpool 8 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4